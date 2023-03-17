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Üsküdar'da İBB'yle ilçe belediye ve Bakanlık karşı karşıya geldi! İmamoğlu'ndan çok sert açıklama: Alelacele korumaya aldılar!

17.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da İBB'nin yıkmak için harekete geçtiği iki alanla ilgili alınan yeni karara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert bir tepki geldi. Bakanlığın kaçak yapılara sahip çıktığını iddia eden İmamoğlu, "Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da İBB'yle ilçe belediye ve Bakanlık karşı karşıya geldi! İmamoğlu'ndan çok sert açıklama: Alelacele korumaya aldılar!

İstanbul Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşı karşıya geldi. Sahil şeridinde kamuya ait alanlardaki kaçak yapılandırmayla mücadele kapsamında yıkımlarını sürdüren İBB, iki alanda engellemeyle karşılaştığını iddia etti.

İMAMOĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyururken, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı sert sözlerle eleştirdi.

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİYLE ÖZEL OLARAK KORUNDU"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Üsküdar Sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, Bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu. Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak."

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Benzer bir paylaşım da Murat Ongun'dan geldi.

Ongun mesajında "Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Sahil’deki kamuya ait alanları işgal eden ve rant sağlayan bu gibi kaçak işletmeleri yıkmamızı engelleyip, korumaya almıştır." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Üsküdar çevre ve şehircilik ibb

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