HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Üsküdar'da iş yerini karga bastı! Korku dolu anlar kamerada

Üsküdar'da iş yerini karga bastı! Korku dolu anlar kamerada

03.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da bir telefon bayine giren karga korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İş yeri sahibi çareyi tezgah altına saklanmakta buldu.

İlginç olay Üsküdar'da bir telefon satışı ve tamiri yapılan bir işyerinde meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada bir karga içeriye daldı. Sohbet eden 4 kişi, karganın girmesiyle bir anda korkuya kapıldı. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan işyeri sahibi Celil Koçak ne yapacağını şaşırdı. Oturduğu yerden kalkan Koçak, tezgahın altına girip çekmeceyi açarak saklandı.

Bir başka çalışan ise kargayı ayaklarından yakalayıp dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri sahibinin, "Onu çıkarın. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Kovala, kovala" dediği duyuluyor.

"KARGA BENİM FOBİM"

İş yeri sahibi Celil Koçak, "Burada oturup işimi yaptığım sırada birdenbire karga içeri girdi. O kadar hızlı girdi ki içeri saçımın üzerinden geçti. Benim de kargalara karşı fobim var. Hemen kaçtım, bulunduğum yeri terk edip dükkanın uç noktasına giderek tezgahın altına girdim. Çekmeceyi de çektim kafama gelmesin diye. Çocukken karga saldırısına uğramıştım, o günden bugüne bir korkum var" diye konuştu.

DIŞARI ÇIKARDIK AMA KAPININ ÖNÜNDEN GİTMEDİ

Bir çalışan tarafından karganın dışarı çıkarıldığı söyleyen Koçak, "Cesur bir arkadaşımız var. Soğukkanlılıkla karganın kanatlarından tutarak dışarı attı. Ama karga yaklaşık 2 saat boyunca dükkanın önünden gitmedi. Cam kapıyı zorlayıp içeri girmeye çalıştı. Kafayı bize takmış durumda. Ben artık korkudan cam kapıyı tuttum içeri girmesin diye. Saatlerce kapının önünde durdu, gitmedi. Dışarıda beklemeye devam etse çıkamazdım herhalde dışarı" dedi.

KARGAYI TUTARAK DIŞARI ÇIKARDIM

İşyerinde çalışan Hamza Bilge, "İçerdeydik karga bir anda içeri girdi. Ne olduğunu anlamadık ilk başta. Celil abi panikle bu tarafa geçince şaşırdık bizde. Sonradan karganın oraya konduğunu gördük. Zarar vermeden kanatlarından tutarak dışarı bıraktım. Hemen de gitmedi. Kapının önündebekledi." diye konuştu

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İlginç kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi kameradaİlginç kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi kamerada
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.