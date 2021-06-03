Üsküdar'da iş yerini karga bastı! Korku dolu anlar kamerada

İlginç olay Üsküdar'da bir telefon satışı ve tamiri yapılan bir işyerinde meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada bir karga içeriye daldı. Sohbet eden 4 kişi, karganın girmesiyle bir anda korkuya kapıldı. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan işyeri sahibi Celil Koçak ne yapacağını şaşırdı. Oturduğu yerden kalkan Koçak, tezgahın altına girip çekmeceyi açarak saklandı.

Bir başka çalışan ise kargayı ayaklarından yakalayıp dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri sahibinin, "Onu çıkarın. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Kovala, kovala" dediği duyuluyor.

"KARGA BENİM FOBİM"

İş yeri sahibi Celil Koçak, "Burada oturup işimi yaptığım sırada birdenbire karga içeri girdi. O kadar hızlı girdi ki içeri saçımın üzerinden geçti. Benim de kargalara karşı fobim var. Hemen kaçtım, bulunduğum yeri terk edip dükkanın uç noktasına giderek tezgahın altına girdim. Çekmeceyi de çektim kafama gelmesin diye. Çocukken karga saldırısına uğramıştım, o günden bugüne bir korkum var" diye konuştu.