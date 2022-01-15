HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar’da silahlı dehşet! Pitbull zannedip köpeği vurdular: Ağzından kan dökülüyordu

Üsküdar’da silahlı dehşet! Pitbull zannedip köpeği vurdular: Ağzından kan dökülüyordu

15.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da otizmli genç Egemen Gümüş, Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı bir şahıs üzerine gelen boxer cinsi köpeği yasaklı cins pitbull zannederek silahla vurdu. Otizmli genç, caninin peşinden koşsada yakalayamadı. Köpeği vurulan gencin annesi, ''Egemen kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor'' diyerek eli silahlı kişilerin bulunmasını istiyor.

Üsküdar’da silahlı dehşet! Pitbull zannedip köpeği vurdular: Ağzından kan dökülüyordu

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı. İddiaya göre o esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı. Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı cani dinlemedi ve köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Silahlı şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Screenshot_16

''KÖPEĞİMİN AĞZINA ATEŞ AÇARAK KOŞMAYA BAŞLADI''

Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, “Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orda öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

Screenshot_17

''KÖPEĞİN AĞZINDAN DÖKÜLEN KANLARI GÖRDÜK''

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı caninin bulunması için yetkilere seslendi, Gümüş, Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemenin, “Dayı , Anne “ seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi” diye konuştu.

Screenshot_14

''PITBULL ZANNEDEREK SİLAHLA VURMUŞ''

Yetkililere seslenen Anne Gümüş, “ Benim çocuğum 16 yaşında özel bir çocuk, yanında bir köpekle silahın doğrultulup, o köpeğin öyle parçalanıp, çocuğumun toplayıp getirmesi, nasıl bir dehşet, nasıl bir felakettir. Köpeği vuran şahıs, Boxer cinsi köpeğimizi yasaklı cins Pitbull zannederek kafasından silahla vurmuş. Egemen köpekleri parkta köpekleri oynattığı sırada olmuş. Şahsın kaçma görüntüleri mevcut. Çocuğum kanlar içerisinde köpeğini getirdi. Evimizde yas var” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: BitiyorTüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.