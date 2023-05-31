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Üsküdar'da vahşet! Cesedi çuvalın içinde tuvalette bulunmuştu! Korkunç cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

31.05.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kayıp olarak aranırken, bir pimapen dükkanında çuval içinde cesedi bulunan Metin Üreyil cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olayın yaklaşık 900 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Cesedin bulunduğu iş yerinin sahibi olan katil zanlısının başka bir çalışanına çamaşır suyu ve çuval aldırarak kanları temizlediği belirlendi.

Üsküdar'da vahşet! Cesedi çuvalın içinde tuvalette bulunmuştu! Korkunç cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi’nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil, 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil’in yakınları hemen polise gidip Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil’in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini ve uzaklaştığını tespit etti.

BAŞINDAN SİLAHLA VURUP CESEDİ ÇUVALA KOYMUŞLAR

Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.’ye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir ceset buldu. Kayıp Üreyil’e ait olduğu tespit edilen cesedin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi.

"BANA TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÇUVAL ALDIRDI"

Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda kız arkadaşının da babası olan İhsan A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; “M.A.İ. Pazar günü sabah beni arayıp dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum, dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İş yerine gittiğimizde cesedi gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım” dediği iddia edildi.

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"MORALİM BOZUK KAFA DAĞITALIM"

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Şevket A.’nın ise şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü. İfadesinde; “M.A.İ. beni arayıp canım sıkkın biraz kafa dağıtalım gezelim, dedi. Ben de tamam dedim sonra Trabzon’a gittik. Ben ertesi gün döndüm. Olaydan haberim yoktu” dediği öne sürüldü.

900 BİN LİRALIK BORÇ İÇİN CİNAYET

Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmada olayın sebebine dair detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre M.A.İ. ile Metin Üreyil arasında 900 bin liralık alacak verecek meselesi oluğu, olay günü M.A.İ.’nin Üreyil’i alıp işyerine götürdüğü öğrenildi. M.A.İ.’nin burada Üreyil’i öldürdükten bir gün sonra çalışanı İhsan A.’yı yanına çağırıp etrafı temizlettiği ve cesedi çuvala koyup bodrum kattaki tuvalete attıkları tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken firari şüpheli M.A.İ. ise her yerde aranıyor. (İHA)

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cinayet Üsküdar

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