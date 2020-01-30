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Üsküdar'da gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

Üsküdar'da gecekondu yangını

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yavuztürk Mahallesi Efendi Sokak'ta bulunan bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, gecekondunun yanındaki binada oturan ve yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Üsküdar'da gecekondu yangını<br />

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Üsküdar'da yangın

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