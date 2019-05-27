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Üsküdar'da kirası ödenmeyen okula haciz geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da içinde yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okula kira ödenmediği gerekçesiyle haciz geldi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da içinde yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okula kira ödenmediği gerekçesiyle haciz geldi. Haberi alan öğrenciler gözyaşlarına hâkim olamadı. Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti. Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Okuldaki görüşmeler sürüyor. Bir öğrenci şunları söyledi: “Kimse okulumuzu elimizden alamaz. Biz okulumuzu seviyorduk, orası oyun parkı değil ki elimizden alamazlar. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Okulumuzdan taşınıyoruz." Okul kurucularından Cemal Doğan ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: “Şu anda bizim bilgimiz dâhilinde ve bugün kendilerinden öğrendim ki tahliye gelmişler okula. Ben de bu okulun kurucusuyum buraya geldim. Ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200-250 öğrencimiz var. Söz konusu alacak olan miktar iki kira bedeli olduğu söyleniyor. Kira da aylık 86 bin liradır. Masaya yanaşmadılar. Bu konuda kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Bizim derdimiz burada eğitim. Para değil, eşya değil. Bu çocukların en azından 15 gün, yılsonuna kadar süreleri var. Eğitimlerini burada tamamlamalarını ve daha sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Biz burayı devralırken hiçbir şekilde çocuklardan para almadık. Çünkü paraları daha önce ödenmiş. Yemek paralarına varıncaya kadar kendimiz karşıladık. Burada bir enkaz devraldık. Velilerin öğrencilerin mağdur olmaması için bunun yaklaşık 2 buçuk milyonunu biz karşıladık."

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