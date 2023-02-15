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Üsküp'teki camilerden depremzedeler için 3,2 milyon liralık nakdi yardım

15.02.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için 3,2 milyon lira nakdi yardım toplandı.

Üsküp'teki camilerden depremzedeler için 3,2 milyon liralık nakdi yardım

Kuzey Makedonya İslam Birliğine (Diyanet İşleri) bağlı Üsküp Müftülüğü kapsamındaki camilerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için 157 bin 620 avro (yaklaşık 3,2 milyon lira) nakdi yardım toplandı.

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Türkiye'deki depremzedeler için toplanan nakdi yardım miktarını, Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Söz konusu miktarın geçen cuma namazı sonrası Üsküp Müftülüğü kapsamındaki camilerde toplandığını kaydeden İsmaili, yardımın depremzedeler için kullanılacağını belirtti.

Ayrıca İsmaili, bu nakdi yardımın Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla ulaştırılacağını vurguladı. (AA)

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deprem Üsküp cami

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