Üst segmente yeni bir soluk: Oppo Find X2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo, daha önce düzenleyeceğini duyurduğu etkinliği için bugün sahne aldı ve akıllı telefon piyasasındaki yeni oyuncusu Oppo Find X2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Gelin isterseniz Oppo Find X2'nin özelliklerine geçelim.

OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X2'nin özellikleri arasında 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi var. Bu işlemcinin yanında 12GB RAM ve 256 dahili depolama alanı bulunuyor. Find X2'nin ekranı ise 6.7 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran. Bu yanlarından kıvrımlı ekranın sol üst noktasında, tıpkı Honor 20 serisinde olduğu gibi nokta çentik yer alıyor.

Oppo Find X2'nin kamera tarafında ise bizi üçlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kamera kurulumunda ana kamera 48 MP çözünürlüğünde ve 20x optik zoom yapabiliyor. Kameralardan bir diğeri 13 MP çözünürlüğünde ve 3x hibrid zoom özelliğine sahip. Üçüncü ve son kamera ise 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Oppo Find X2'nin ön kamerası ise tam 32 MP. Oppo Find X2 tüm sistemini çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 65W Super VOOC hızlı şarj destekli 4200 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.