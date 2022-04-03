HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Üstünde 'Allah' lafzı bulunuyor... 'Mistik ağaç' koruma altında

Üstünde 'Allah' lafzı bulunuyor... 'Mistik ağaç' koruma altında

03.04.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da bir ağacın üzerinde "Allah" lafzı bulunduğu fark edildi. 350 yaşındaki çınar ağacı hakkında mistik bir inanış olduğu bildirilirken ağaç 'mistik anıt ağaç' olarak tescillendi.

Üstünde 'Allah' lafzı bulunuyor... 'Mistik ağaç' koruma altında

Ulus ilçesine bağlı Köklü Köyü Muhtarı Hayri Açıkgöz, geçen yıl mezarlığın içindeki Ese Dede Türbesi'nin tarihi değere sahip olup olmadığını öğrenmek için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme sırasında hemen yakında bulunan Doğu Çınarı ağacının gövdesinde Arapça harflerle yazılı "Allah" lafzı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yaklaşık 350 yaşındaki ağacı "mistik anıt ağaç" olarak tescilledi.

"ÜZERİNDE UR GELİŞMİŞTİR"

Komisyonun raporunda, türbenin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan üç farklı sürgün, yıllar içinde kalınlaşmış ve bunlardan kovuk kısmına yakın tarafta bulunan ve eski gövde ile adeta kaynaşmış durumdaki genç gövdenin üzerinde büyük bir ur gelişmiştir. Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli açıyla bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzı görülmektedir. Ağacın 'mistik anıt ağaç' olarak tescil edilmesine, ağacın koruma alanının 19 metrekare olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Muhtar Açıkgöz de gazetecilere, ağacın koruma altına alınmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi bizleri çok mutlu etti." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Alanya! Dünyaca ünlü sahilde yaşandı: Bir anda çığlıklar yükseldiYer: Alanya! Dünyaca ünlü sahilde yaşandı: Bir anda çığlıklar yükseldi
Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını! 'Belki burada sabahlarım'Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını! 'Belki burada sabahlarım'
Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.