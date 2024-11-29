Ütü neden su akıtır? Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütüleme işleminde kullanılan ütünün sorunsuz bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Ütü, elektronik bir cihaz olduğundan bazı durumlarda arızalanabilir. Ütülerde en sık karşılaşılan problemlerin başında su akıtma problemi gelmektedir. Cihazdan akan suyun hangi bölgeden geldiğini bilmek, sorunun çözülmesi açısından büyük önem taşır. Günümüzde buharlı başta olmak üzere, buharlı istasyonlu ve buharlı kazanlı toplam 3 farklı ütü türü vardır.

Ütü neden su akıtır?

Ev ortamında yapılan birçok farklı ev işi vardır. Bu ev işlerinden biri giysilerin ütülenmesidir. Ütüleme işleminde tercih edilen ütünün özellikleri de ayrı bir öneme sahiptir. Elektrikli ev aletleri arasında yer alan ütüler yaygın olarak buhar sistemi ile çalışmaktadır. Buhar, giysilerde görülen kırışıklığın giderilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Fakat bazı dönemlerde bu cihazlarda birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan en yaygın olanı ise ütüden su akmasıdır. Ütüden su akmasına neden olan faktörlerden bazıları şöyledir:

Ütünün içine konulan suyun kireçli su olması, akıntının görülmesine yol açan en önemli sebeplerden biridir.

Cihazın içine konulan suyun parfümlü olmaması gerekir. Parfüm içinde yer alan kimyasal bileşenler ütüye zarar verebileceğinden bu durum suyun sızmasına yol açabilir.

Ütüde suyun konulduğu bir bölüm vardır. Bu bölümdeki kapağın tam olarak kapatılmaması da su sızıntısının görülmesine neden olabilmektedir.

Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütü kullanımında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Elektrikli ev aletlerinden biri olarak karşımıza çıkan ütünün belirli aralıklarda temizlenmesi, işlevini yerine getirmesi yönünden oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kullanılan suyun kireçli veya parfümlü olmaması, su doldurulan bölümdeki kapağın açık bırakılmaması, ütüden beklenen performansın alınması açısından dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Ütüden su akması sorunu ile karşılaşan kişilerin bu sorunu çözebilmesinde etkili olabilecek yöntemler şöyledir: