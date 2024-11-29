KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Ütü neden su akıtır? Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütü neden su akıtır? Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.11.2024 18:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutlarda ev işlerinin daha pratik bir şekilde yapılmasını sağlayan çeşitli elektrikli cihazlar kullanılmaktadır. Bu elektrikli ev cihazlarından biri kırışmış giysilerin düzeltilmesinde etkili olan ütülerdir. Kırışık ya da buruşmuş kıyafetlerin adeta kurtarıcısı olarak görülen ütülerde zaman zaman su akıtma gibi problemler meydana gelebilmektedir. Bu sorunun görülmesinde çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Peki, ütü neden su akıtır, ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütü neden su akıtır? Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütüleme işleminde kullanılan ütünün sorunsuz bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Ütü, elektronik bir cihaz olduğundan bazı durumlarda arızalanabilir. Ütülerde en sık karşılaşılan problemlerin başında su akıtma problemi gelmektedir. Cihazdan akan suyun hangi bölgeden geldiğini bilmek, sorunun çözülmesi açısından büyük önem taşır. Günümüzde buharlı başta olmak üzere, buharlı istasyonlu ve buharlı kazanlı toplam 3 farklı ütü türü vardır.

Ütü neden su akıtır?

Ev ortamında yapılan birçok farklı ev işi vardır. Bu ev işlerinden biri giysilerin ütülenmesidir. Ütüleme işleminde tercih edilen ütünün özellikleri de ayrı bir öneme sahiptir. Elektrikli ev aletleri arasında yer alan ütüler yaygın olarak buhar sistemi ile çalışmaktadır. Buhar, giysilerde görülen kırışıklığın giderilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Fakat bazı dönemlerde bu cihazlarda birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan en yaygın olanı ise ütüden su akmasıdır. Ütüden su akmasına neden olan faktörlerden bazıları şöyledir:

  • Ütünün içine konulan suyun kireçli su olması, akıntının görülmesine yol açan en önemli sebeplerden biridir.
  • Cihazın içine konulan suyun parfümlü olmaması gerekir. Parfüm içinde yer alan kimyasal bileşenler ütüye zarar verebileceğinden bu durum suyun sızmasına yol açabilir.
  • Ütüde suyun konulduğu bir bölüm vardır. Bu bölümdeki kapağın tam olarak kapatılmaması da su sızıntısının görülmesine neden olabilmektedir.

Ütü su akıtıyorsa ne yapmalı?

Ütü kullanımında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Elektrikli ev aletlerinden biri olarak karşımıza çıkan ütünün belirli aralıklarda temizlenmesi, işlevini yerine getirmesi yönünden oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kullanılan suyun kireçli veya parfümlü olmaması, su doldurulan bölümdeki kapağın açık bırakılmaması, ütüden beklenen performansın alınması açısından dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Ütüden su akması sorunu ile karşılaşan kişilerin bu sorunu çözebilmesinde etkili olabilecek yöntemler şöyledir:

  • Ütülerde buhar işleminin gerçekleşmesinde suyun ayrı bir önemi vardır. Kullanılan suyun kireçli olması, suyun akmasına yol açabileceğinden damıtılmış su kullanımı önerilmektedir.
  • Kıyafetlerin düzleşmesinde etkili olan buhar püskürtme işlevinin çok sık tekrar etmesi, cihazın taban bölümünde su birikmesi sorununu oluşturur. Bu sorunun görülmemesi için buhar püskürtme fonksiyonunu çık sık kullanmamaya dikkat ediniz.
  • Ütülerde suyun dışarıya akmasını engellemek için kullanılan bir kapak bölümü vardır. Bu kapağı kapatırken kapandığından emin olmanız gerekir.
  • Bunlara ek olarak ütünüzü düzenli aralıklarla temizlemeniz, uzun ömürlü verim alabilmeniz açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler:
Ütü ütü kireci ütü kireci nasıl temizlenir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.