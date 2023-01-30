Ütü yapmanıza gerek kalmayacak! Kıyafetleri jilet gibi yapan sprey tarifi

Saatlerce ütü yapmaktan sıkıldıysanız bu soruna bir dur demenin zamanı geldi. Gün boyunca yorulduktan sonra zamanınızı ütü yaparak geçirmek istemiyorsanız kırışıklık açıcı spreylerden yararlanabilirsiniz. Kullanacağınız ufak tüyolar ile kıyafetlerinizi çaba sarf etmeden düzleştirebilirsiniz.

Giysi baskı uzmanı Alex Econs şunları söyledi: “Kıyafetlerinizde kırışık önleyici sprey kullanırken bir servet harcamanıza gerek yok, yaygın ev ürünlerinden kendi spreyinizi yapabilirsiniz. Bu sprey, tişörtler, sweatshirtler ve pamuk veya benzeri kumaşlardan yapılmış diğer giysiler üzerinde iyi çalışır.

KIRIŞIKLIK AÇICI SPREY KARIŞIMI

“200ml su ve 10ml yumuşatıcıyı bir sprey şişesinde karıştırmanız yeterli. Bir sallayın ve üstünüzü lekelemeyeceğinden emin olmak için önce küçük, zararsız bir kumaş parçasına püskürterek yama testi yaptığınızdan emin olun. “Kırışıklıkların üzerine püskürtün ve kırışıklıkları gidermek için gerin. Karışımı üst kısım nemli olana kadar uygulayın, ardından ütülemeye gerek kalmadan kırışmayan giysiler için kuruması için asın.

BANYO BUHARINDAN YARARLANIN

"Ütülemeye gerek kalmadan" liflerin yumuşamasını ve kırışıkların gevşemesini sağlamak için giysilerinizi banyoya asmanız yeterlidir. Alex şunları ekledi: "Giysileri ıslatmadan duşa olabildiğince yakın bir yere asın ve banyo kapısının ve aspiratörün kapalı olduğundan emin olun - bu buharın tamamını çıkarmak istemezsiniz. "Duşunuzu bitirdiğinizde, kurumaya bırakmadan önce giysilerinizi banyoda on beş dakika tutmaya çalışın."

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ ANINDA ETKİ SAĞLAR

“Güvenilir bir saç düzleştirici ile neler başarabileceğinize şaşıracaksınız. Saçınızı şekillendirdikten sonra, sinir bozucu kırışıklıkları düzeltmek için cihazdan kalan ısıyı kullanın. Giysiye önceden nemlendirmek için hızlı bir sprey uygularsanız, bu en iyi sonucu verir. Saç düzleştiricilerle ilgili harika olan şey, temelde mini bir ütü olmalarıdır.

HAVLU KULLANIN

Alex'e göre, bu "hile" en çok narin kumaşlarda işe yarıyor ve kırışmış giysinizi düz bir yüzeye, nemli havluların altına yerleştirmeyi içeriyor. Uzman şöyle dedi: "Kırışıklıkları bastırmak için havluları kullanmanız yeterli. Nemli kumaş bunu kolaylıkla yapacaktır. Tüm alanları kapladığınız için mutlu olduğunuzda, kuruması için asın. Bu numara uygun maliyetlidir ancak düzelmesi daha fazla zaman alabilir, bu nedenle kıyafetinizi önceden planladığınızdan emin olun ve hazırlanmadan önce giysilerinizin düzleşmesi için yeterli zaman bırakın."

