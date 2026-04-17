Ütü yapmayı sevmeyenlerin hayatını kurtaracak öneriler

Çamaşırlar makineden çıkar çıkmaz asılmalı.



Çamaşır yıkadıktan sonra yapılan en büyük hata, makinede çamaşırları az da olsa bekletmek. Çünkü makinede bekledikçe kırışıyor. Eğer çamaşırlar yıkanır yıkanmaz asılırsa ütüye ihtiyaç azalır. Tabii asarken düzgün asmak da gerekiyor.

Çamaşır makinesinin düşük devirini kullanmayı dene!

Asmanın da bir kuralı var!

Çamaşır makinesinde yüksek devirle çamaşırlar daha kuru çıksa da daha kırışık oluyorlar. O yüzden düşük devirler kullanmayı denemelisin. 800-1000 devirleri aslında kırışık çıkmaması için ideal. Kıyafetlerin kuruma süresi uzasa da daha az kırışık olacaklardır en azından.

Hızlı asılmasının yanında düzgün asılması da çok önemli. Düzeltmeden kırışık şekilde asılırsa ütü şart haline gelir. Ama asmadan silkelemek ve düzeltmek ütü işini ciddi oranda azaltır.

Doğru ütü seçimi şart!

Çamaşırlar dağ olmadan ütüyü halletmelisin.

Ütü sevilmediği için genelde biriktiriliyor. Tabii biriktikçe insanın hiç yapası gelmiyor. O yüzden çamaşır yıkanıp kuruduktan sonra ütülemek çok daha mantıklı. Birikmeyen çamaşırları ütülemek daha kolay oluyor elbette.

Kırışmayan kumaşları tercih edebilirsin.

Ütüye hiç bulaşmak istemiyorsan kırışmayan kumaşları olan kıyafetler alabilirsin. Pamuklu kıyafetler çok hızlı kırıştığı için polyester karışımlı kıyafetler ütü yapmamak için daha uygun.

Düzgün katlamayı da öğrenmek gerek!

Ütü masasının ayarı da önemli.

Asmak gibi katlamayı da öğrenmek lazım. Dolaba kıyafetleri tıkarsan sürekli ütü yapman gerekir. Düzgün katlayarak koyduğun kıyafetleri ise hiç ütülemen gerekmeyebilir ya da çok az bir ütüyle yetinebilirsin.

Ütü masan çok aşağıdaysa ütü yapmak zorlaşır. Ayrıca bu süreyi de uzatır. Bel hizasında daha rahat çalıştığın bir ütü masasıyla ütü yapmak kolaylaşır ve hızlanır aslında.

Ütüye hiç yaklaşmak istemiyorsan duş buharı da bir seçenek!

"Ben elime asla ütü almak istemiyorum" diyorsan o zaman duş buharı senin için iyi bir fikir olabilir. Banyoda duştayken kırışık kıyafeti askıya asarak kendi kendine kırışıklıkların düzelmesini sağlayabilirsin. Tabii bu tam ütü gibi olmaz ama günlük için yeterli olur.

Ütüsüz kombinler yapmak hayat kurtarır.

Her kıyafet ütü gerektirmiyor. O yüzden ütüye hiç yaklaşmak istemiyorsan ütüsüz kombinlere yönelebilirsin. Oversize tişörtler, trikolar ya da denim parçalar ütüsüz kombinin için kurtarıcı olacaktır.