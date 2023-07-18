Üvey Anne'nin yıldızı Ezgi Şenler sevgilisi Buray'ın evinden paylaştı! Bakın kendi elleriyle ne hazırlamış

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandoğan ile başrollerini paylaştığı Üvey Anne dizisinde Nisan karakterine hayat veren Ezgi Şenler kısa süre önce ünlü popçu Buray ile aşkını ilan etti. Birlikte görüntü vermekten kaçınmayan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Ezgi Şenler, ınstagram sayfasındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Buray'ın evinden paylaşım yapan Şenler, sevgilisinin kendisi için hazırladığı paylaşıp ''Şu yeşil şeyin içine ne koydu bilmiyorum ama yiyeceğiz artık açız. Sağlıklı olduğunu söylüyor'' notunu düştü.

ROMANTİK POZ GELMİŞTİ

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Şenler, geçtiğimiz günlerde konser öncesi sevgilisinin kulisindeki ayna karşısında verdikleri romantik pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ezgi Şenler, sevgilisini öptüğü anları ''Konser öncesi moral öpücüğü verdim'' notuyla ınstagram sayfasının hikaye bölümünde yayınlamıştı.

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü müzisyen de paylaşımı kendi hesabının hikaye bölümüne taşımıştı.

