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Üvey Anne'nin yıldızı Ezgi Şenler sevgilisi Buray'ın evinden paylaştı! Bakın kendi elleriyle ne hazırlamış

18.07.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Anne dizisinde hayat verdiği Nisan karakteriyle büyük beğeni toplayan Ezgi Şenler geçtiğimiz aylarda ünlü popçu Buray ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte görüntülenmekten kaçınmayan ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şenler, son olarak sevgilisi Buray'ın evinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandoğan ile başrollerini paylaştığı Üvey Anne dizisinde Nisan karakterine hayat veren Ezgi Şenler kısa süre önce ünlü popçu Buray ile aşkını ilan etti. Birlikte görüntü vermekten kaçınmayan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Ezgi Şenler, ınstagram sayfasındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Buray'ın evinden paylaşım yapan Şenler, sevgilisinin kendisi için hazırladığı paylaşıp ''Şu yeşil şeyin içine ne koydu bilmiyorum ama yiyeceğiz artık açız. Sağlıklı olduğunu söylüyor'' notunu düştü.

ezgi şenler paylaşım

ROMANTİK POZ GELMİŞTİ

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Şenler, geçtiğimiz günlerde konser öncesi sevgilisinin kulisindeki ayna karşısında verdikleri romantik pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ezgi buray poz

Ezgi Şenler, sevgilisini öptüğü anları ''Konser öncesi moral öpücüğü verdim'' notuyla ınstagram sayfasının hikaye bölümünde yayınlamıştı.

ezggi buray 4

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü müzisyen de paylaşımı kendi hesabının hikaye bölümüne taşımıştı.

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Ezgi Şenler buray anne karakteri

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