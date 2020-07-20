HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üvey kardeşlerin kavgasından yaralı kurtuldu: Babam ve kardeşim emir verdi

Üvey kardeşlerin kavgasından yaralı kurtuldu: Babam ve kardeşim emir verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasında ev meselesi yüzünden çıkan ve annesinin öldüğü silahlı kavgadan yaralı kurtulan şahıs o anları anlatarak, babası M.K. ve üvey kardeşi S.K.’nın talimatları doğrultusunda diğer üvey kardeşlerinin kendilerini tarayarak annelerinin ölümüne sebebiyet verdiklerini öne sürdü.

Üvey kardeşlerin kavgasından yaralı kurtuldu: Babam ve kardeşim emir verdi

Olay, 18 Temmuz’da Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişiden 3’ü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üvey anne Hamdiye Şık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Hamdiye Şık’ın oğlu Mehmet K., babasının iki evlilik yaptığını, annesinin ilk eşi olduğunu ve resmi nikahı olmadığını söyledi. Kendilerinin 7 kardeş olduğunu, üvey annelerinden de 6 kardeşleri olduğunu aktaran Mehmet K., “Onu getirdiği günden beri sürekli onlarla ilgileniyordu, annemi dışlıyordu. Ne maddi, ne de manevi açıdan bakmıyordu. Annemin altınlarını almıştı, sözde ev yapacaktı anneme. ’Bize yapmıyorum’ dedi, ’gidip ona yapacağım’ dedi. Dün inşaat yapan arkadaşlar gelmişti. Annem de bizden habersiz bizim evden 300-400 metre uzakta yürüyerek annem, yengem, eşim, iki çocuğum, yengemin de üç çocuğu onları da alıp oraya gitmişlerdi. Biz duyduk, dedik biz de gidelim. Annemleri falan getirelim, bizim örf adetlerimizde böyle tatsız şeylerle millet bizi duymasın diye. Oraya gittik, ağabeyim benle kardeşimi yolda bıraktı. ‘Gidip onların alıp gelin, tatsız şeyler çıkmasın.’ Bizde herhangi bir silah da yok, annemlerde eşim, yengemde çocuklarıyla birlikte gitmişlerdi. Biz oraya yetişir, yetişmez, babam ve Sidar, büyük üvey kardeşim. Bunlar hemen uzaklaştılar, bağırdılar diğer üvey kardeşlerime, dört tane orada kaldı. Dediler, ‘hepsine sıkın’ gittiler” dedi.

"BABAMLA ÜVEY KARDEŞİM EMİR VERDİ, ONLAR DA GEREĞİNİ YAPTILAR"

Gider gitmez üvey kardeşlerinin hepsinin siper aldıklarını iddia eden Mehmet K., sözlerine şöyle devam etti:

“Bizde silah olduğunu sanıyorlardı. Bizde de herhangi bir silah falan yok zaten. 5 tane çocuğumuz orada. İlk önce benim ayağıma sıktılar. Ondan sonra kardeşim Kadir’in ayağına sıktılar. Biz ikimizde yere yığıldık. Annem, yengem ile eşim orada ne yapıyorsunuz falan dediler. Biz yerdeyken ondan sonra dönüp anneme 5 tane mermi, annemin vücudundan 5 mermi çıktı. Eşim de şu an yoğum bakımdadır. Kardeşim de yoğum bakımdadır. Babam ağadır, kendini öyle biliyor. Eski sisteme göre, kadınlara bir köleymiş gibi, bir araçmış gibi bakıyor. Sonuna kadar da şikayetimizden vazgeçmiyoruz. Yani bu babamla üvey kardeşim Sidar emir verdiler onlara, onlarda gereğini yaptılar. Görüntüler zaten var, yengem bunu görüntüye almış.”

Olayla ilgili baba M.K. ile oğulları M.K., S.K., M.K. ve Y.K.’nın gözaltında oldukları, M.K., M.K., K.K. ve B.K.’ının tedavileri devam etmekte olduğu belirtildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Teröristlerin şifresi çözüldü! 'Murat Boz: Merkezde'Teröristlerin şifresi çözüldü! 'Murat Boz: Merkezde'
KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihiKPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Acı olay! Alman Uwe Jens Bladt doğum gününde hayatını kaybetti

Acı olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

Özgür ailesinden akılalmaz iddia: Evimiz taşlanıyor, ölümle tehdit ediliyoruz

Akılalmaz iddia: Evimiz taşlanıyor, ölümle tehdit ediliyoruz

Bir parti daha kuruluyor! Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi

Yeni parti geliyor! Dilekçe verildi

Ümraniye'de vatandaşlar isyan etti: Bilhassa da geceleri oluyor

Vatandaşlar isyan etti: Bilhassa da geceleri oluyor

Terör örgütü PKK, sanatçıların isimlerini kullanmış

Teröristlerin şifresi çözüldü! 'Murat Boz: Merkezde'

'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı

'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.