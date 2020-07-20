Üvey kardeşlerin kavgasından yaralı kurtuldu: Babam ve kardeşim emir verdi

Olay, 18 Temmuz’da Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişiden 3’ü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üvey anne Hamdiye Şık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Hamdiye Şık’ın oğlu Mehmet K., babasının iki evlilik yaptığını, annesinin ilk eşi olduğunu ve resmi nikahı olmadığını söyledi. Kendilerinin 7 kardeş olduğunu, üvey annelerinden de 6 kardeşleri olduğunu aktaran Mehmet K., “Onu getirdiği günden beri sürekli onlarla ilgileniyordu, annemi dışlıyordu. Ne maddi, ne de manevi açıdan bakmıyordu. Annemin altınlarını almıştı, sözde ev yapacaktı anneme. ’Bize yapmıyorum’ dedi, ’gidip ona yapacağım’ dedi. Dün inşaat yapan arkadaşlar gelmişti. Annem de bizden habersiz bizim evden 300-400 metre uzakta yürüyerek annem, yengem, eşim, iki çocuğum, yengemin de üç çocuğu onları da alıp oraya gitmişlerdi. Biz duyduk, dedik biz de gidelim. Annemleri falan getirelim, bizim örf adetlerimizde böyle tatsız şeylerle millet bizi duymasın diye. Oraya gittik, ağabeyim benle kardeşimi yolda bıraktı. ‘Gidip onların alıp gelin, tatsız şeyler çıkmasın.’ Bizde herhangi bir silah da yok, annemlerde eşim, yengemde çocuklarıyla birlikte gitmişlerdi. Biz oraya yetişir, yetişmez, babam ve Sidar, büyük üvey kardeşim. Bunlar hemen uzaklaştılar, bağırdılar diğer üvey kardeşlerime, dört tane orada kaldı. Dediler, ‘hepsine sıkın’ gittiler” dedi.