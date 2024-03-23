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Üvey torununa 2 yıl boyunca müstehcen video izletip, istismarda bulundu! İşte istenen ceza

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2024 11:52
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Ankara'dan iğrenç haber! 58 yaşındaki dede şu anda 8 yaşında olan üvey torununa 2 yıl boyunca cinsel içerikli videolar izletip istismarda bulundu. Mağdur çocuk gerçekleri annesine anlatında olay ortaya çıktı. Dedesi suçlamaları kabul etmese de tutuklanarak ceza evine konuldu. Savcılık sapık dede için 62,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Üvey torununa 2 yıl boyunca müstehcen video izletip, istismarda bulundu! İşte istenen ceza

Ankara'da, üvey torunu E.S.T.'ye (8), 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Doğan Ü. (58) hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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ANNESİNE HER ŞEYİ ANLATTI

E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı.

İĞRENÇ 'VİDEO' DETAYI

Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü. E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

62 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (DHA)

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