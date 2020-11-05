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Uyarı geldi! Bu havada koronavirüs daha hızlı bulaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:02 | Son Güncelleme

Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sisli havalarda koronavirüsün havada asılı kaldığını söyledi. Sisli havalarda dışarı çıkılmamasının uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, çıkıldığı takdirde ise muhakkak maske kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Uyarı geldi! Bu havada koronavirüs daha hızlı bulaşıyor

Kış aylarının gelmesiyle Türkiye'de tekrar artış göstermeye başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Koronavirüse karşı uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra, salgının yayılmasını önlemek amacıyla özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edilmesi, pazar yeri, market gibi yerlerde denetimlerin artırılması ve çoğu iş yerinde hizmetlerin saat 22.00'de sonlandırılması gibi tedbirler açıklandı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de mevsim değişikliğiyle beraber soğuyan havayla birlikte rüzgarlı ve sisli havalarla daha sık karşılaşacağını ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini artırabileceğini söyledi.

'HAVADA ASILI KALMA SÜRESİ UZUYOR, RÜZGARLA DAHA UZAĞA TAŞINIYOR'

Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını anımsatarak, "Havaların nemli olması, sisli olması, virüsün havada asılı kalma süresini uzatıyor. Bununla birlikte bir de hafif rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere ulaşıp, virüsü bulaştırma ihtimali de artacaktır. O yüzden vatandaşlarımızın sisli ya da nemli ve rüzgarlı havalarda mesafeyi biraz daha artırıp, maske ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalarını öneriyoruz. Çünkü bu tür havalarda bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için hem mesafeyi artırarak hem de maskemizi daha çok kullanarak, bu hastalığın bulaşmasını engellemeye çalışacağız" dedi.


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