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Uygulama yürürlüğe girdi: Haftada sadece 4 gün çalışacaklar, aynı maaşı alacaklar!

21.11.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da tam zamanlı bir işte haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere Belçikalı bir çalışan haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek ve maaşı aynı kalacak.

Uygulama yürürlüğe girdi: Haftada sadece 4 gün çalışacaklar, aynı maaşı alacaklar!

Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama bugün başladı.

Koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.

Artık haftada 4 gün çalışacaklar! Maaşlar... Artık haftada 4 gün çalışacaklar! Maaşlar...

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HAFTADA 38 SAAT ÇALIŞACAKLAR

Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.

Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.

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İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. (AA)

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Belçika maaş mesai

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