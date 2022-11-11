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Belçika’da haftada 5 gün yerine 4 gün mesai başlıyor

11.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’da tam zamanlı bir işte haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme 20 Kasım’da başlıyor. Çalışanların maaşı aynı kalacak.

Belçika’da haftada 5 gün yerine 4 gün mesai başlıyor

Yeni düzenleme ile çalışanların saat sayısı, maaşı ve sosyal hakları aynı kalacak ancak 5 günde yapmaları gereken işi 4 güne yayabilecekler.

Federal hükümetin Haziran ayında kabul ettiği yeni iş gücü anlaşması, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha iyi bir iş - yaşam dengesi sağlamayı amaçlayan düzenleme, 20 Kasım’dan itibaren özel sektör çalışanlarına 5 yerine 4 gün mesai hakkı tanıyor.

Kamu sektöründeki daha farklı çalışma koşulları nedeniyle uygulama daha çok özel sektör mensuplarını kapsıyor.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, bilişim sektöründen, metal ve gıda sektörüne kadar hemen hemen her kesimden çalışan bu mevzuat kapsamında yer alıyor.

Haftada 5 yetine 4 gün mesai talebi çalışanların isteğine bağlı olacak. İşveren bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmayacak.

Çalışanlar, 4 günlük mesai talebi için yazılı olarak başvuru yapacak.

Talebi yerine getirmeyi reddeden işveren, bu reddini yazılı olarak gerekçelendirerek, 1 ay içinde çalışanı bilgilendirecek.

MAAŞ AYNI KALACAK

ofis

Çalışanın talebi, işveren açısından olumsuz bir muameleye yol açmayacak ve kesinlikle işten çıkarılma veya sözleşme feshine neden olmayacak.

Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ile yol paralarında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Çalışanlar, haftalık 4 günlük çalışma döneminde gönüllü fazla mesaiye kalamayacak.

Çünkü hükümete göre, fazla mesai, iş ve özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmayı hedefleyen uygulamanın amacına aykırı.

Ghent Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir ankete göre, çalışanların önemli bir kısmı, aynı sayıda mesai saatinin 5 gün yerine 4 güne yayıldığı bir çalışma haftasının daha iyi bir iş - yaşam dengesine yol açacağını düşünüyor.

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Belçika çalışma mesai

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