"Uygun dozda egzersiz kronik hastalıkları önlüyor"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var." dedi.

Prof. Dr. Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenliği yapılan egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığa olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Hareketsiz yaşamın ise kalp krizi, hipertansiyon, inme, obezite, şeker ve kanser gibi birçok hastalığa davetiye çıkardığına işaret eden Öneş, bu yaşam tarzının bilişsel fonksiyonları azalttığına yönelik görüşlerin de son dönemde gündemde yer bulduğunu aktardı.

Kadriye Öneş, kas-iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde temel olan egzersizin, stresi azalttığını ve hafızayı güçlendirdiğini belirterek, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var." diye konuştu.