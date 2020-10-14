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Uygun fiyata güncel Android telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Uygun fiyata güncel Android telefon arayanlar için ideal bir çözüm olan General Mobile GM 20 Pro’ya yakından bakıyoruz.

Uygun fiyata güncel Android telefon

General Mobile GM 20 Pro, 8.65mm kalınlıkta ve 180 gram ağırlıkta. Yanlardan kıvrımlı tasarımı sebebiyle çoğu kez tek elde kullanabilirsiniz. Arka yüzeyinde parlak plastik malzeme tercih edilirken, ön tarafta da damla çentik ekran tasarımı tercih edilmiş.

Ürünün üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar: Mavi, siyah ve beyaz. Bize test için mavi rengi geldi ve değişen ışık açılarına göre farklı renk tonları sunabiliyor ve göze hoş geliyor.

Ürünün arka tarafında en dikkat çekici detaylar olarak üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörden söz edebiliriz. Evet, parmak izi okuyucu sensörü ekrana yedirmemişler. Yine de, sensörün performanslı çalıştığını belirtelim. İsterseniz yüz tanıma sistemini de açabilirsiniz.

6.3 inç değerde ekran

GM 20 Pro’da 6.3 inç değerde ekrana yer verilmiş ve IPS LCD teknolojisi kullanılıyor. Yüzde 91’lik ekran çerçeve oranının bulunduğu telefon, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında iyi bir performans sunuyor. FHD+ çözünürlüklü ve 409 ppi değerindeki ekran, düşük ışık koşullarında da rahat kullanılabilmesi için göz konforu moduna sahip. Dokunuşlara verdiği tepkiler de seri. Yani hem görüntüleme hem de dokunuşlara verdiği cevaplar olarak tatmin ediyor.

MediaTek Helio P70 işlemcisi

Telefonda MediaTek Helio P70 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama faktörleri var, ki bunlar pek çok kullanıcının hoşuna gidecektir. İstenirse microSD kart da takılabiliyor.

Android 10 işletim sisteminin yer aldığı telefonun sade ve akıcı bir arayüzü var. Uygulamalar performanslı çalışıyor. Peki oyun performansı nasıl diye soracak olursanız, hem PUBG hem de Call of Duty Mobile’ı denedik. PUBG, büyük haritalara sahip bir oyun ve özellikle yoğun çatışma ortamlarında kasmalar meydana gelebiliyor. Call of Duty ise, PUBG’ye kıyasla daha performanslı deneyimler elde etmemizi sağladı. Oyunlar esnasında ciddi ısınmaların olmadığını da belirtelim.

Yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi

General Mobile GM 20 Pro’nun arka tarafında üçlü kamera sistemi var. Ana kameramız 48MP değerde ve iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 8MP kamera ile geniş açılı fotoğraflar çekerken, 2MP kamera sayesinde de bokeh efektli portreler mümkün oluyor.

Kameralar, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafına baktığımızda ise, hem ön hem de arka kameraların 1080p videolar çekebildiğini görüyoruz, ancak kalite olarak fotoğrafların gerisinde kaldıklarını söylemeliyiz.
Öte yandan, arka kamerada ağır çekim, hızlı çekim ve 108MP çekim gibi seçenekler de var. Özellikle 1080MP çekim, tek kareye çok fazla detayı sığdırmayı ve daha sonra bu detayları ayrı ayrı incelemenizi hedefliyor. Fena bir mod değil.

4050mAh pil

Telefonda çıkarılamaz 4050mAh pil var ve bu pil, sıfırdan yüzde yüze yaklaşık 2 saatte şarj oluyor. Tek şarj ile gündelik kullanımda size 2 günü sunabiliyor.

Öte yandan, telefonda Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC ve FM Radyo gibi özelliklerin olduğunu da belirtelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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