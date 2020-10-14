Uygun fiyata güncel Android telefon

General Mobile GM 20 Pro, 8.65mm kalınlıkta ve 180 gram ağırlıkta. Yanlardan kıvrımlı tasarımı sebebiyle çoğu kez tek elde kullanabilirsiniz. Arka yüzeyinde parlak plastik malzeme tercih edilirken, ön tarafta da damla çentik ekran tasarımı tercih edilmiş.

Ürünün üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar: Mavi, siyah ve beyaz. Bize test için mavi rengi geldi ve değişen ışık açılarına göre farklı renk tonları sunabiliyor ve göze hoş geliyor.

Ürünün arka tarafında en dikkat çekici detaylar olarak üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörden söz edebiliriz. Evet, parmak izi okuyucu sensörü ekrana yedirmemişler. Yine de, sensörün performanslı çalıştığını belirtelim. İsterseniz yüz tanıma sistemini de açabilirsiniz.

6.3 inç değerde ekran



GM 20 Pro’da 6.3 inç değerde ekrana yer verilmiş ve IPS LCD teknolojisi kullanılıyor. Yüzde 91’lik ekran çerçeve oranının bulunduğu telefon, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında iyi bir performans sunuyor. FHD+ çözünürlüklü ve 409 ppi değerindeki ekran, düşük ışık koşullarında da rahat kullanılabilmesi için göz konforu moduna sahip. Dokunuşlara verdiği tepkiler de seri. Yani hem görüntüleme hem de dokunuşlara verdiği cevaplar olarak tatmin ediyor.