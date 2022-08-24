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Uygun fiyatıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

23.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş tutkunları için hem uygun fiyatlı hem şık parçalardan oluşan bir listeyle geldik! Gardırobunuzun kurtarıcısı olmaya aday birbirinden şık ürünlerle tarzınıza yön verebilir, üstelik bunu bütçe dostu seçeneklerle yapabilirsiniz. Basic parçalardan şık elbiselere, aksesuarlardan ayakkabılara uzanan listemize mutlaka göz atın.

Uygun fiyatıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Stilinizi güçlendirmek ve şık görünmek için çok para harcamanıza gerek yok! Uygun fiyatlı ve birbirinden şık parçalarla hem gardırobunuzu yenileyebilir hem şahane kombinlere imza atabilirsiniz. İddialı bir elbiseyle çabasız ama etkileyici bir görünüme kavuşabilir, zarif bir aksesuarla estetik zevkinizin ne kadar yüksek olduğunu gösterebilirsiniz. Stiliniz için ilham olabileceğiniz ürün önerilerine bakmaya hazırsanız sizi böyle alalım.

1. Her dolapta olmalı: DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Elbise

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

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DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Elbise, gardıroplarınızın vazgeçilmezi olacak en şık parçalardan biri. Etek boyundaki dikişleri ile uçuş uçuş bir forma dönüşen elbiseyle bahar rüzgârlarını teninizde hissedebilirsiniz. Elbisenin büzgülü göğüs kısmı üst bedeninize tam oturur, daha formda bir duruş sağlar. Maksi boyu sayesinde daha uzun görünebilirsiniz. Kalın askıları sayesinde rahat bir deneyim vadeden elbiseyle dışarı çıktığınızda arkadaşlarınızla gündüz kahveleri içebilir, pazar aktivitelerinde şıklığınızla göz doldurabilirsiniz. Mavi yeşil tonlarını üzerinde taşıyan elbiseyi beyaz spor ayakkabılar ve sırt çantasıyla kullanarak sportif bir stilde tamamlayabilirsiniz.

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2. Tarzınızı konuşturun: Mymoda Palazzo Pantolon

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Mymoda Palazzo Pantolon, güçlü bir stile sahip kadınların gözdesi olacak! Pantolonun rengine, modeline ve üzerinizdeki duruşuna bayılacaksınız. Model; yüksel beli sayesinde belinizi ve karın bölgenizi sarar, böylece daha formda görünmenizi sağlar. Dökümlü duruşu, bol paçaları ve dikişli modeliyle göz kamaştırır. Canlı rengiyle hem kış hem yaz kombinlerinizin yıldızı olacak pantolonu gömlek, crop ya da tişörtlerle giyebilir ve her tarza göre yorumlayabilirsiniz. Kombinizi daha şık hâle getirmek için saten gömlekleri ve topuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Havalı bir imaj çizmek için oversize tişört ve spor ayakkabı giyebilirsiniz.

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3. Havalı bir tarzın anahtarı: Koton Düğmeli Kot Ceket

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Koton Düğmeli Kot Ceket ile kombinlerinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. Pamuklu kumaşı sayesinde terletmeyecek, serin bahar akşamlarında kurtarıcınız olacak kot ceket ile kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz. Göğüs kısımlarında ve yanlarında bulunan cepleri sayesinde rahat bir deneyim vadeder. Bakır renkteki düğmeleri ile sportif bir görünüm kazanan kot ceketi çiçekli elbiseler, kot pantolonlar ve eteklerle kombinleyebilirsiniz. Havalı ve spor bir tarz oluşturmak için spor ayakkabı ve sırt çantası, farklı bir stil oluşturmak için taşlı çantalar ve topuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

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4. Yazın ve baharın vazgeçilmezi: DeFacto Çiçekli Etek

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

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DeFacto Çiçekli Etek ile baharın enerjisini gittiğiniz her ortama beraberinizde götürebilirsiniz. Enerjisi yüksek etek ile cıvıl cıvıl kombinlere imza atabilir, kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Belinizi tam saran çiçekli eteğin basen bölgenize oturan yapısı sayesinde daha kıvrımlı görünebilirsiniz. Dikiş detayları ile uçuş uçuş bir görünüm vadeden etek ile yürürken bile dans ediyormuşçasına zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Baharın tüm renklerini üzerinde taşıyan eteği taba rengi sandaletler, beyaz basic bir tişört ve omuz çantası ile kombinleyebilirsiniz.

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5. Her kombinle uyumlu şahane bir çanta: Madamra Taba Hasır Çok Bölmeli Kapitoneli Çanta

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Madamra Taba Hasır Çok Bölmeli Kapitoneli Çanta, kombinlerinizi en şık şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Her kombine uyum sağlayabilecek rengi ve modeli ile gardıroplardaki yerini almaya aday. İki bölmeli yapısıyla dışarıda ihtiyacınız olabilecek cüzdan, telefon gibi birçok eşyayı içine alabilecek kadar geniş bir model. Kapitone deseniyle klasikleşen çanta, hasır kumaş detayıyla da oldukça modern bir havaya bürünmüş. Askı kısmında bulunan gold zincir detaylarıyla daha havalı bir forma giren çantayı hem spor hem şık kombinlerinizde tercih edebilirsiniz.

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6. Spor aşıkları için rahat ve şık: Cervus Siyah Fitilli Büstiyer Biker Tayt Takım

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Cervus Siyah Fitilli Büstiyer Biker Tayt Takım spor yapmayı seven ve günlük hayatta casual bir tarza sahip olanlar için şahane bir alternatif. İkili takım, rengi ve modeliyle oldukça modern bir duruşa sahip. Yüksek bel biker tayt; bacaklarınızı sarar, size sağlam bir duruş ve rahat bir deneyim vadeder. Fitilli yapısı sayesinde kayma yapmayan taytı spor yaparken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yuvarlak yaka büstiyerin kalın askıları, arkada çapraz şekilde birleşir. Büstiyer ve taytı takım olarak kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı olarak da giyebilirsiniz.

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7. Hem havalı hem rahat: Bigdart Oversize Uzun Basic Gömlek

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Dört mevsim kullanabileceğiniz Bigdart Oversize Uzun Basic Gömlek, konforu ve şıklığı aynı anda yakalamak isteyenler için joker bir parça. Oversize duruşuyla havalı bir imaj sergilemenizi sağlayacak gömlek modelini, farklı tarzlardaki kıyafetler ile kombinleyerek hem şık hem spor bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ani gelişen arkadaş buluşmalarına beyaz oversize gömlek ile kısa zamanda hazırlanabilirsiniz. Şık kombinler oluşturmak için mini etek ve topuklu ayakkabı tercih edebilir, casual bir tarz oluşturmak için gömleği kot şort ve spor ayakkabı ile tamamlayabilirsiniz.

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8. Yazın olmazsa olmazı: Beyond Taba Deri Sandalet

Uygun fiyatlarıyla sizi şaşırtacak ve gardırobunuzun kalitesini yükseltecek parçalar

Beyond Taba Deri Sandalet, sıcak yaz günlerinde kurtarıcınız olacak. Topuksuz modeli sayesinde rahat bir deneyim vadeden sandalet ile kombinlerinizi havalı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sandaleti cırt cırt detayı ile kolaylıkla giyip çıkarabilirsiniz. Bileğin arka kısmındaki şerit sayesinde kayma yapmayan model sayesinde rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Ayakkabının giydiğinizde ayağınızın üstüne denk gelecek çapraz şerit detayları ile çok şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Taba rengi sandaleti beyaz, krem ya da turuncu tonlarında kıyafetler ile kullanabilirsiniz. Kombininizi renkli halhallar ile tamamlayabilirsiniz!

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çanta tayt elbise kot ceket palazzo pantolon sandalet
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