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  4. Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan 5 kişi tutuklandı

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan 5 kişi tutuklandı

15.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan 5 kişi tutuklandı

Bursa’da internetten tanıştıkları kişileri tuzağa düşürüp, şantaj yaptıklarıyla gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kadının internet üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yaptığını belirledi. 2 kadının iletişim kurduğu erekler ile buluştukları, uyuşturucu verdikleri ardından da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri saptandı. Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi.

POLİS KADINLARI TAKİBE ALDI

Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı. Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi. Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., G.G., S.S., D.Y. ve Y.B. tutuklanırken, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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