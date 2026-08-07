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Uyku alışkanlıklarına göre senin ideal oda atmosferin nasıl olmalı?

Kimisi zifiri karanlık olmadan uyuyamaz, kimisi hafif bir loş ışık arar. Peki senin uyku alışkanlıkların nasıl? Vereceğin cevaplara göre sana en uygun uyku ortamını söylüyoruz. 👇

Uyku alışkanlıklarına göre senin ideal oda atmosferin nasıl olmalı?

Uyku alışkanlıklarına göre senin ideal oda atmosferin nasıl olmalı?

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Yatağa uzandığında ilk yaptığın şey ne oluyor?

Yatağa uzandığında ilk yaptığın şey ne oluyor?
Telefonuma son kez bakarım.
Kitap veya dergi okurum.
Hemen gözlerimi kapatırım.
Bir süre tavana bakıp düşünürüm.
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Odanın sıcaklığı nasıl olmalı?

Odanın sıcaklığı nasıl olmalı?
Serin olmalı.
Hafif serin olsa iyi olur.
Ilık hava daha iyi.
Kesinlikle sıcak olmalı.
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Uyumak üzeresin ama gürültü var, ne yaparsın?

Uyumak üzeresin ama gürültü var, ne yaparsın?
Kulak tıkacı takar öyle uyurum.
Müzik dinleyerek uyumaya çalışırım.
Başka odada yatarım.
Önemsemem, bir şekilde uyurum.
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Peki, odandaki perdeler nasıl olmalı?

Peki, odandaki perdeler nasıl olmalı?
Tam karartma perde olmalı.
Loş ışık geçirebilir seviyede olsun.
Herhangi bir perde olabilir.
Sabah güneşi odaya dolsun isterim.
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Yatağına geçtiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur?

Yatağına geçtiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur?
Tertemiz, mis kokulu çarşaflar.
Yumuşacık bir yorgan.
Rahat bir yastık.
Dağınık olmayan bir oda.
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Uyumadan önce odanda hangi koku olsa hoşuna gider?

Lavanta
Vanilya
Gül
Tarçın
Hindistan cevizi
Nane
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Sabah uyandığında odanın nasıl görünmesini istersin?

Sabah uyandığında odanın nasıl görünmesini istersin?
Düzenli ve ferah.
Güneş alan aydınlık bir oda.
Loş ve sakin.
Mümkünse sessiz!
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Peki, uyku saatlerin nasıl?

Peki, uyku saatlerin nasıl?
Geç yatar geç kalkarım.
En geç 23.00 gibi uyur, sabah 8'de de uyanırım.
Kaçta yatarsam yatayım erkenden uyanıyorum. 🙄
Erken yatsam bile geç kalkamam.
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