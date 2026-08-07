Uyku alışkanlıklarına göre senin ideal oda atmosferin nasıl olmalı?

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Yatağa uzandığında ilk yaptığın şey ne oluyor?
Telefonuma son kez bakarım.
Hemen gözlerimi kapatırım.
Bir süre tavana bakıp düşünürüm.
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Odanın sıcaklığı nasıl olmalı?
Hafif serin olsa iyi olur.
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Uyumak üzeresin ama gürültü var, ne yaparsın?
Kulak tıkacı takar öyle uyurum.
Müzik dinleyerek uyumaya çalışırım.
Önemsemem, bir şekilde uyurum.
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Peki, odandaki perdeler nasıl olmalı?
Tam karartma perde olmalı.
Loş ışık geçirebilir seviyede olsun.
Herhangi bir perde olabilir.
Sabah güneşi odaya dolsun isterim.
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Yatağına geçtiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur?
Tertemiz, mis kokulu çarşaflar.
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Uyumadan önce odanda hangi koku olsa hoşuna gider?
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Sabah uyandığında odanın nasıl görünmesini istersin?
Güneş alan aydınlık bir oda.
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Peki, uyku saatlerin nasıl?
En geç 23.00 gibi uyur, sabah 8'de de uyanırım.
Kaçta yatarsam yatayım erkenden uyanıyorum. 🙄
Erken yatsam bile geç kalkamam.