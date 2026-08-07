Uyku alışkanlıklarına göre senin ideal oda atmosferin nasıl olmalı?

1/8 Yatağa uzandığında ilk yaptığın şey ne oluyor? Telefonuma son kez bakarım. Kitap veya dergi okurum. Hemen gözlerimi kapatırım. Bir süre tavana bakıp düşünürüm.

2/8 Odanın sıcaklığı nasıl olmalı? Serin olmalı. Hafif serin olsa iyi olur. Ilık hava daha iyi. Kesinlikle sıcak olmalı.

3/8 Uyumak üzeresin ama gürültü var, ne yaparsın? Kulak tıkacı takar öyle uyurum. Müzik dinleyerek uyumaya çalışırım. Başka odada yatarım. Önemsemem, bir şekilde uyurum.

4/8 Peki, odandaki perdeler nasıl olmalı? Tam karartma perde olmalı. Loş ışık geçirebilir seviyede olsun. Herhangi bir perde olabilir. Sabah güneşi odaya dolsun isterim.

5/8 Yatağına geçtiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur? Tertemiz, mis kokulu çarşaflar. Yumuşacık bir yorgan. Rahat bir yastık. Dağınık olmayan bir oda.

6/8 Uyumadan önce odanda hangi koku olsa hoşuna gider? Lavanta Vanilya Gül Tarçın Hindistan cevizi Nane

7/8 Sabah uyandığında odanın nasıl görünmesini istersin? Düzenli ve ferah. Güneş alan aydınlık bir oda. Loş ve sakin. Mümkünse sessiz!