KADIN

Uyku apnesi eşlerin arasını açıyor, cinsel isteksizliğe neden oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda uyku apnesinden yakınanların sayısı gittikçe artıyor. Uzmanlar tarafından önemli görülen sorun ise bunun bir hastalık olarak görülmeyerek ciddiye alınmaması olarak belirtiliyor. Sıklıkla horlamayla birlikte görülen uyku apnesinin, eşlerin arasını açtığı, kalitesiz uykuya neden olarak gündüzleri direksiyon başında uyuklamalara, depresyona, cinsel isteksizliğe ve hatta ölüme bile sebep olabileceği söyleniyor.

Uyku apnesi eşlerin arasını açıyor, cinsel isteksizliğe neden oluyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, uyku apnesinin tedavisi ve uyku testi hakkında bilgi verdi.

UYKU TESTİ HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ

Hastalık ve uyku testi hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Adem Dirican, “Boğazdaki kasların, havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesiyle ortaya çıkan uyku apnesi, kişinin yaşam kalitesini düşürerek günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Horlama, solunum durması ve yorgunluk gibi belirtiler söz konusu ise kişinin kaliteli bir uyku düzeninin bulunduğu söylenemez. Uyku testi yapılması hastalığın teşhisi ve tedavisinde önemli bir aşamadır. Test, bir gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedilmesiyle yapılmaktadır. Uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyeleri ölçülmektedir. Bu işlem sonucunda uyku apnesinin söz konusu olup olmadığı ve eğer varsa ne derece de şiddetli olduğu ortaya çıkar. Uyku testinin sonucuna göre de tedavi hastaya uygun bir şekilde planlanır” dedi.

Hastalığın daha çok erkeklerde görüldüğünü ifade eden Dr. Dirican, “Erkeklerin yüzde 50’si, kadınların yüzde 25’i ve çocukların yüzde 10’unda görülen uyku apnesi, çoğu zaman teşhis edilemediği için birçok sağlık sorununa da neden oluyor. Uyku apnesi tedavi edilmezse, yüksek tansiyon, kalp büyümesi, kalp atımında düzensizlik, ani kalp durması, uykuda ani ölüm, sık idrara çıkma, uykuda aşırı terleme, uykusuzluk, huzursuz uyku, diş gıcırdatması, diş eti ve çene problemleri, aşırı ve hızlı kilo alma, konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik, depresyon ve davranış bozukluğu, cinsel isteksizlik, yetersizlik, sabah baş ağrısı ve ağız kuruluğu, mide yanması, insülin direnci ve diyabet, çocuklarda hiperaktivite, felç ve kalp krizi gibi durumlar görülebilir. Hastaya özel tedavi ile uyku apnesinin etkisini azaltabilmek için risk faktörleri arasında yer alan aşırı kilonun kontrol altına alınması gereklidir. Ayrıca solunum yollarını olumsuz etkileyen sigara ve alkol tüketimi de sonlandırılmalıdır” diye konuştu.

(İHA)

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Yorgun görünen bakışlara dikkat Yorgun görünen bakışlara dikkat
Fark etmeden yapıyoruz! Temizlediğini sanarken...Fark etmeden yapıyoruz! Temizlediğini sanarken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyku apnesi uyku apnesinin tedavisi uyku testi

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

MasterChef'te eleme adayı belli oldu

MasterChef'te eleme adayı belli oldu

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!

Star TV'nin dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin dizisi ekrana veda ediyor!

Sefirin Kızı sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı sosyal medyayı salladı!

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan çarpıcı fragman

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan çarpıcı fragman

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi

Sağlıklı beyin için kadınlara adaçayı tavsiyesi

Kuru havada virüs riski

Kuru havada virüs riski

Stres beyni küçültüyor ama önüne geçebilirsiniz

Beyni küçültüyor! Önüne böyle geçin

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Antidepresanlar cinsel yan etkilere yol açıyor düşük libido ve vajinal kuruluğa neden oluyor

Kullanan kişilerde cinsel bozukluk riski!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.