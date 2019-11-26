Uyku apnesi eşlerin arasını açıyor, cinsel isteksizliğe neden oluyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, uyku apnesinin tedavisi ve uyku testi hakkında bilgi verdi.

UYKU TESTİ HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ

Hastalık ve uyku testi hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Adem Dirican, “Boğazdaki kasların, havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesiyle ortaya çıkan uyku apnesi, kişinin yaşam kalitesini düşürerek günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Horlama, solunum durması ve yorgunluk gibi belirtiler söz konusu ise kişinin kaliteli bir uyku düzeninin bulunduğu söylenemez. Uyku testi yapılması hastalığın teşhisi ve tedavisinde önemli bir aşamadır. Test, bir gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedilmesiyle yapılmaktadır. Uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyeleri ölçülmektedir. Bu işlem sonucunda uyku apnesinin söz konusu olup olmadığı ve eğer varsa ne derece de şiddetli olduğu ortaya çıkar. Uyku testinin sonucuna göre de tedavi hastaya uygun bir şekilde planlanır” dedi.