Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor, eşlerin arasını açıyor

Uyku apnesi gece geçirilen kalp krizi ve inmelerin önemli bir sebebi olarak gösteriliyor. Tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliğine dahi yol açabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Timur Akçam, uyku esnasında en az 10 saniye süreli tekrarlayan solunum durmalarıyla oluşan uyku apnesini hastaların genellikle fark etmediğini, hastaların eşlerinin bunu fark ederek endişeye kapıldıklarını söyledi. Horlamanın tek başına hastalık olarak kabul edilmese de özellikle kişinin çevresine verdiği rahatsızlık sebebi ile ciddi bir sosyal problem oluşturduğunu kaydeden Dr. Akçam, “Eşi horlayanların çoğu rahat uyku çekemediklerini bu nedenle mutsuz olduklarını ifade ediyor. Uyku apnesi hem cinsel hayatı kötü etkiliyor hem de sinirlilik veya isteksizlik gibi ruhsal sorunlara neden olarak eşlerin arasını açıyor” dedi.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

‘Horlama tıkayıcı uyku apnesinin önemli bir belirtisidir ve bu da horlamayı ciddi bir sağlık sorununun habercisi yapar’ diyen Akçam, tıkayıcı uyku apnesinin yetişkinlerin yanı sıra çocukların yaklaşık yüzde 10’nunda görüldüğünü, çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve uykuda idrar kaçırma gibi problemlere yol açabileceğini belirtti.