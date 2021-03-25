Uyku apnesi nedenleri arasında obezite ilk sırada geliyor!

Koronavirüs salgını döneminde evde geçirilen zaman obezitede artışa neden olurken, fazla kilolar beraberinde de uyku apnesini getirdi. En büyük nedeni aşırı kilo ve boyun kalınlığı olan, uykuda solunumun 10 saniyeden fazla durmasıyla oluşan uyku apnesi sorunu yaşayanların sayısı arttı.Uyku apnesi teşhisi, hastanelerdeki uyku laboratuvarında bir gece konaklatılan hastalara, uyku kalitelerinin bilgisayar aracılığıyla gözlenmesiyle koyuluyor. Özel cihazlar sayesinde hastanın, gece ne sıklıkla ve ne süreyle solunumunun durduğu saptanıyor. 5'in üzerinde nefes alma kesiliyorsa uyku apnesi tanısı konuyor. Sayı 30'un üzerine çıkarsa hastaya solunum cihazıyla uyuması öneriliyor.

NEFES ALAMAMA 30'UN ÜZERİNDEYSE...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Hastalığın orta, ağır ve hafif olmak üzere derecelendirmeleri var. Saatte 5 ila 15 kere nefesi duruyorsa, hafif apne diyoruz. 15-30 arasındaysa orta uyku apnesi diyoruz. Ama 30'un üstünde duruyorsa, ağır uyku apnesi diyoruz. Bu tanıyı aldıktan sonra hastayı tekrar uyku laboratuvarına yatırmamız gerekiyor. Uykuda solunum desteğine ihtiyaç oluyor. Hastaya solunum cihazının ayarlarını yapıyoruz. Daha sonra eve cihazla gönderiyoruz ve cihazla uyumasını öneriyoruz. Hafif ve orta derecede uyku apnesi tanısı varsa, önce kulak burun boğaz bölümüne gönderiyoruz. Ameliyatla düzeltilebilecek solunum darlığı sorunu varsa, o şekilde düzeliyor" dedi.