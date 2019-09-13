Uyku bozukluğu migren tetikçisi

Uzm. Dr. Berkan Kaplan, "Migren kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülüyor. En sık migren atağını aşırı uyku ya da uykusuzluk, hava değişimleri, parfüm, stres ve bazı besinler tetikliyor" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Berkan Kaplan, yaptığı açıklamada migrenin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Şiddetli baş ağrısı olarak bilinen migren, en sık yirmili ve otuzlu yaşlarda ortaya çıktığını belirten Dr. Kaplan, "Ülkemizde 18 ila 65 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre kadınlarda migren sıklığı yüzde 24.6 iken erkeklerde yüzde 8.5 olarak saptanmıştır. Yani kadınlar erkeklere göre neredeyse üç kat daha fazla migrenden etkileniyor" dedi.

Rüzgarlı hava atağı çağırıyor

Kişilerin migren ile oluşan ağrı nedeniyle çoğu zaman gündelik aktivitelerini yapmakta güçlük çekebileceklerini aktaran Uzm. Dr. Berkan Kaplan, "En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyku), stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalar, bazı ilaçlar (kalp hastalarının kullandığı dil altı ilaçlar gibi) sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dahil çikolata bile atak oluşturabilir” uyarısında bulundu.