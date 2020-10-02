Uyku düzensizlikleri geliyor... 2 Ekim 2020 Cuma Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
2 Ekim Cuma günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
2 Ekim Cuma günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 2 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün abartılı duygu ve davranışlardan kaçınmalı, dengede kalmaya ve farkındalıkla hareket etmeye çalışmalısınız. İş hayatında netleşmeler gelebilir. Aşk ilişkilerinde yüksek veya yoğun duygular olabilir. Akşam saatlerinde karamsarlıktan kaçınmalı.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Geleceğe ve bilinmez konulara dair merak artabilir. Eğitim ve seyahat konuları gündeminizde olabilir. Eşin akrabalarıyla ilişkilerde gerilime dikkat. Bazı kişilerin dürüstlüğünü, bazı kişilerin arka planını sorgulayabilirsiniz.
Bugün bazı ilişkilerde sessiz gerilimler çalışabilir. Duygularınızda değişim yaşayarak bazı ilişkilerden çekilebilir, içinize dönebilir; bazı ilişkilerden sıkılabilirsiniz. Finansal konularda veya istek ve hedeflerinizde sabırsızlık, acelecilik zorlayabilir.
Bugün stres ve koşturmaca çalışabilir. İş ve özel hayatınızda önemli, birden fazla görüşme içinde olabilirsiniz. Duygusal istekler artabilir, yalnızlar ilişki isteğinde olabilir. Ödemeler son bulabilir, borçlarınızı kapatabilir, kazançlarınıza ulaşabilirsiniz.
Bugün estetik ve güzellikle ilgili konular gündeminizde olabilir. Kendinizi göstermek ve ilgi görmek isteyebilirsiniz. Dominant ve baskın tavırlarınız zaman zaman ortaya çıkabilir. Kendi bakış açınızda ısrarcı olabilir, bildiğinizi okumaya çalışabilirsiniz.
Bugün iç dünyanızda keşfe çıkabilir, kendinizi daha iyi görebilir, hatalarınız ve doğrularınızı daha net görebilirsiniz. Riskli yatırımlar, para konularında risk alma gündeminizde olabilir. Fakat finansal alanda alınacak riskler hüsranla son bulabilir. Kaygı ve telaş durumlarından kaçınmalısınız.
Bugün sevildiğinizi hissetme, takdir edilme ve bulunduğunuz ortamlarda öne çıkma isteği artabilir. Bazı ilişkilerde belirsizlik, geleceği merak etme durumu oluşabilir. Bazı yakın ilişkilerde ilahi adalet durumu çalışabilir.
Bugün iş görüşmeleri netleşebilir, imza atma ve yeni anlaşmalar gündeminizde olabilir. Ulaşımda, günlük hayatta aksaklıklara dikkat. Araçlar ve teknolojik aletler bu süreçte dikkat, özen ve bakım isteyebiilir. Zira sorunlar oluşabilir. Evcil hayvanların sağlığı gündeminizde olabilir.
Bugün kendi konularınıza ve planlarınıza yönelebilir, nispeten içe dönebilirsiniz. İş ve para konularında karmaşık konularla meşgul olmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmek yerine kendi içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Beklenmedik anlarda, beklenmedik çıkışlar yapabilirsiniz.
Bugün sağlığa özen göstermeli, aile ilişkilerini sağlıklı bir dengede tutmaya çalışmalısınız. Baş ve diş ağrıları oluşabilir, stres ve negatif enerji bedensel rahatsızlıklara neden olabilir. Gün boyu meşguliyetlerinizle ilgilenmek ve çalışmak ise rahatlatabilir, daha iyi hissetmenizi sağlar.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gün içinde sözlerinizde özenli olmanız oldukça önemli. Daha önceden planladığınız işlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Baş ve diş ağrılar olabilir.
Bugün maddi konulara odaklanmaya devam edebilir, yaşama nispeten daha materyalist, somut tarafıyla yaklaşabilirsiniz. Kibir ve bildiğini okuma eğilimi yaşamınıza ve ilişkilerinize zarar verebilir. Eski dostlarınızla sosyal ortamlarda bir araya gelebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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