Uyku kalitesini %98 artırıyor! İşte derin uykunun anahtarı

Uyku sorunlarınız kronikleştiyse bir uzmandan destek almanız gerekir ancak bu 6 maddeyi hayatınızdan çıkararak bile uyku kalitenizde devasa bir fark yaratabilirsiniz!

ŞEKER TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Hemen uyumadan önce yenen şekerli gıdalar veya karbonhidratlar kan şekerinin ani bir şekilde dalgalanmasına neden olur. Kan şekerinin hızla düşmesi sonrasında vücut adrenalin salgılayarak uyanmaya neden olur. Eğer gece acıkıyorsanız, karbonhidrat yerine küçük bir protein atıştırmalığı tercih etmek uykunuzu korur.

KAHVE İÇTİĞİNİZ SAATE DİKKAT

Kafeinin vücuttan atılması yaklaşık 12 saat süren bir işlemdir. Dolayısıyla öğleden sınra içilen çay, kahve gibi kafein içeren içecekler uyku döngünüzü bozabilir. Uzmanlar, sabah uyandıktan sonra bile kafein için en az 2 saat beklenmesini öneriyor.

MELATONİNİ BASKILAYAN EN BÜYÜK DÜŞMAN

Telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatonini baskılayan en büyük düşmandır. Yatmadan en az bir saat önce ekranlarla bağınızı kesmek, beyninizin uyku moduna geçmesini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

REM UYKUSUNU BÖLEN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Araç sesleri, saatin tik takları ya da partnerinizin horlaması... Bu tarz sesler REM uykusunun bölünmesine neden olabilir. Eğer bu sesleri bastırmak istiyorsanız 'beyaz gürültü' kullanabilirsiniz.

EGZERSİZİ GEÇ SAATLERE BIRAKMAYIN

Yatmadan hemen önce yapılan ağır antrenmanlar vücut ısısını ve adrenalini yükseltir. Vücudun soğuması ve sakinleşmesi için sporu yatış vaktinden en az 4 saat önce bitirmelisiniz.

ODANIZIN ISI DERECESİNİ KONTROL EDİN

Kaliteli bir uyku uyumak istiyorsanız oda sıcaklığını düşürmeniz gerekmektedir. Çünkü vücudunuz uykuya geçmek için iç ısısını düşürmek zorundadır. Çok sıcak bir oda bu süreci engeller. Bilimsel araştırmalara göre uyku için ideal oda sıcaklığı 15-19 derece arasıdır.