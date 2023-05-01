Uykuda bu belirtiyi yaşıyorsanız göz ardı etmeyin! Kanserin en yaygın belirtisi

Kanser vakaları sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle her geçen gün artış gösteriyor. Ancak birçok kişi kansere karşı daha bilinçli olduğunu düşünüyor. Kanserin etkileri hakkında bilinçli olmak bu tehlikeli ve ölümcül olabilen hastalığın seyrini değiştirebiliyor. Uzmanlar gece ortaya çıkan bazı durumların yaygın kanser belirtilerinden olduğunu belirtiyor. Dr. Deborah Lee, "Birçok kanser semptomu geceleri daha kötü görünebilir." dedi.

BİR GECEDE DAHA HIZLI BÜYÜYEBİLİYORLAR

"Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, kanser hücrelerinin bir gecede daha hızlı büyüyebileceğine dair bazı kanıtlar var." Doktor, bu süre zarfında ortaya çıkan "en yaygın" semptomun uyku hiperhidrozu olduğunu açıkladı. Uzmana göre, uyku hiperhidrozu veya gece terlemeleri, pratisyen hekimlerin "tehlike işareti semptomu" dediği şeydir.

SAKIN GÖZ ARDI ETMEYİN

"Bu, altta yatan önemli bir hastalık olduğu anlamına gelebilecek potansiyel olarak ciddi bir semptomdur. Terlemeler o kadar şiddetlidir ki yatak örtülerini ıslatırlar, bu nedenle hasta kalkıp duş almak ve nevresimi değiştirmek zorunda kalır." Dr. Lee, özellikle şu durumlarda gece terlemelerini hafife almamanız gerektiğini açıkladı:

Kalıcıysa (geceleri tekrarlıyorsa veya bir gecede birden fazla meydana geliyorsa)

Sizi uykudan uyandırıyorsa

Şiddetli ıslandığınız için duş almak ve nevresimi değiştirmek için yataktan kalkmanız gerekiyorsa

Terlemeler ateş eşliğinde geliyorsa

BİRÇOK KANSER ÇEŞİDİNİN YAYGIN BELİRTİSİ

Böbrek, karaciğer ve yumurtalık kanserleri bu belirti ile ortaya çıkabilirken, uykuda hiperhidroz lösemi (kan kanseri) ve lenfoma (lenfatik sistem kanseri) için önemli bir semptomdur. Dr. Lee, "Diğer ilişkili semptomlar ateş, açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntılı cilt ve yorgunluktur" dedi.



