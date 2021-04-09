HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uykudayken ölümden döndüler! Metrelerce uzaktan sıkılan kurşun eve isabet etti

Uykudayken ölümden döndüler! Metrelerce uzaktan sıkılan kurşun eve isabet etti

09.04.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de sabaha karşı yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta bulunan bir binaya isabet etti. O sırada evlerinde uyuyan aile ölümden döndü. Dehşet anlarını anlatan Büşra İşbilir "O kurşun bize de gelebilirdi. Yarım santim ile kurtulduk diyebilirim" dedi.

Uykudayken ölümden döndüler! Metrelerce uzaktan sıkılan kurşun eve isabet etti

Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe sabah 04.00 sıralarında yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta evlerinde uyuyan İşbilir ailesinin camından girerek önce duvara daha sonra da kapıya isabet etti. O anda iki çocuğu ile uyuyan aile üyeleri neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini yere attı. Kurşun isabet eden camdan düşen parçacıklar Büşra İşbilir’in gözüne geldi. Bir süre yerde yatan karı koca silah seslerinin kesilmesinin ardından kalkarak etrafı kontrol etti. İşbilir çifti, camdan giren kurşunun duvardan sekerek kapıya saplandığını gördü. Ali İşbilir, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ali İşbilir olayın ortaya çıkması için emniyete giderek şikayette bulundu.

2a99b86b1bbebf13439337bda85eb3b2

"O KURŞUN DİĞER ODADAN GİRSEYDİ RANZADA YATAN ÇOCUĞUMA GELEBİLİRDİ"

Olayı anlatan Büşra İşbilir "Gece saat 04.00 sıralarıydı. Uyuyordum. Çocuğum rahatsız olduğu için ona bakmak için kalktım. Daha sonra uyudum. 20 dakika sonra bir patlama sesi geldi. Ben dolu yağıyor zannettim. Eşim de kurşun olduğunu anladı. Beni yere doğru çekmeye çalıştı. Cam patladığı için cam parçaları gözüme geldi. Ben tam kalkamadım. Beni sürükleyerek diğer tarafa çekti. Daha sonra çok sayıda silah sesi geldi. Yan taraftaki binaya da geldi. Ayakta olsaydık kurşunlar bize de isabet edebilirdi. O kurşun burada değil de burada olsaydı bize de gelebilirdi. Yani yarım santim ile kurtulduk diyebilirim. O kurşun bu odadan değil de öbür odadan girseydi çocuğum üst kat ranzada yatıyordu. Direk ona gelebilirdi" dedi.

6822d171cefa8609a340b5806cfc3a3a

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Su samurunun öğle yemeği kamerada! Su samurunun öğle yemeği kamerada!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.