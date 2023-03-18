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Uykusundan uyanıp 'deprem oluyor' diyerek yataktan fırladı... Balkona doğru koştu! Kahreden son

18.03.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da kahreden bir olay meydana geldi. Erzin ilçesinde bir kadın, 4 gün önce uykusundan 'Deprem oluyor' diye bağırarak uyandı. Panikle balkona doğru koşan kadın ikinci kattan aşağı atladı. 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Acılı annesi ise "Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı” diyerek o anları anlattı.

Uykusundan uyanıp 'deprem oluyor' diyerek yataktan fırladı... Balkona doğru koştu! Kahreden son

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Hatay'dı. Depremlerin ardından Hatay'da yaşamaya devam eden bazı vatandaşlar, 6 Şubat'tan sonra korku içerisinde ve deprem tedirginliğiyle hayatını sürdürüyor. Son olarak Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan bir olay herkesi kahretti.

ARTÇI YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜP UYKUSUNDAN BAĞIRARAK UYANDI

Olay, 4 gün önce Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan Ayşe Gülhan Çeler (38), 6 Şubat depreminden çok etkilendi. Sürekli korku içinde olan kadın 14 Mart gecesi artçı yaşandığını düşünerek uykusundan bağırarak uyandı. Paniğe kapılan Ayşe Gülhan Çeler, evin balkonuna doğru koşarak ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Çeler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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"TUTAMADIM VE İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI"

6 Şubat depreminin ardından kızı Ayşe Gülhan Çeler’in korku içerisinde olduğunu belirten Anne Lütfiye Çeler,“O gün aynı odada kalıyorduk. Salı günü saat 03.30 civarıydı. Kızım Ayşe birden bağırarak uyandı. ‘Anne deprem oluyor dışarı çıkalım’ dedi. Baktım balkona doğru koştu, kızım orası balkon dememe rağmen tutamadım ve ikinci kattan aşağı atladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Balkondan aşağıya baktığımda kızım cansız yatıyordu. Komşulara seslendim koşarak kızımın düştüğü yere geldim. Kendimden geçtim” dedi.

"GALİBA RÜYASINDA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMÜŞ"

Kızının herkese saygılı ve ailesiyle sorunu olmayan biri olduğunu ifade eden Anne Çeler, “İşinde de sevilen bir insandı. Yardım severdi. Kızıma ne olduysa 6 Şubat depremiyle oldu. Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı” diye konuştu. (İHA)

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!


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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Erzin

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