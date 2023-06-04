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Uykusuzluk çekenler için bir avuç yemek bile yeterli! Vücudu tıka basa vitamin dolduruyor

04.06.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genlincikgiller familyasına ait Papaver cinsinden bir tür olan haşhaş, doğada bulunan en kuvvetli ağrı kesici olarak biliniyor. Uzmanlar, özellikle uykusuzluk ve yorgunluk problemlerine şifa olan haşhaşın birçok hastalığa da birebir geldiğini söylüyor.

Uykusuzluk çekenler için bir avuç yemek bile yeterli! Vücudu tıka basa vitamin dolduruyor

Haşhaş son dönemin en çok konuşulan besin kaynaklarından biri oldu. Özellikle uykusuzluk ve yorgunluk çekenlerin mutlaka tüketmesi tavsiye ediliyor. Ancak içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler barındırması sebebiyle haftada en fazla üç kez tüketilmesi önerilir. İşte haşhaşın mucizevi faydaları...

HÜCRELERİ YENİLER

Haşhaş, içeriğinde yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi bulundurur. Bu özelliği ile birlikte hücrelerinin daha sağlıklı işlemesini destekler.

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Besin değeri olarak da 100 gr haşhaş tohumu ortalama 525 kalori olmakla birlikte içinde az miktar C ve B6 vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum ve potasyum barındırır.

DİŞTE ÇÜRÜME VE AĞIZ KOKUSUNU ENGELLER

Haşhaş yüksek enfeksiyona bağlı diş etlerinde iltihaplanma, dişte çürüme ve ağız içerisinde oluşan kokuyu engellemede son derece etkilidir.

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İçerdiği maddeler sayesinde mesane iltihabı ve kabızlığa birebir gelmektedir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİ GİDERİR

İçeriğinde yüksek oranda demir ve çinko barındıran haşhaş, kandaki hücrelerin oranlarını dengeler. Böylece demir eksikliği gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkaran rahatsızlıkların oluşumunu engeller.

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Yüksek lif içermesi sebebiyle uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar sağlığına birebir gelir.

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ANEMİYİ ÖNLER

Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar.

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Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.

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haşhaş uykusuzluk yorgunluk

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