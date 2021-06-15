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  4. Uyruğa göre öncelik verilecek mi? Suudi Arabistan'dan yeni 'hac' açıklaması

Uyruğa göre öncelik verilecek mi? Suudi Arabistan'dan yeni 'hac' açıklaması

15.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac için yapılacak başvuru kayıtlarında bütün uyrukların eşit olduğunu ve uyruğa göre öncelik verilmeyeceğini duyuruldu.

Uyruğa göre öncelik verilecek mi? Suudi Arabistan'dan yeni 'hac' açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan yalnızca 60 bin kişiye vereceğini açıklamıştı. Alınan karlar kapsamında, hem Suudi Arabistan vatandaşları hem de Suudi Arabistan’da ikamet eden yabancılar Hac ibadetini gerçekleştirmek için başvuru yapabilecekler. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfattah Mashat’ın yaptığı açıklamada, “Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin başvuruları değerlendirilirken uyruklara önem verilmeyecek. Tüm ülke vatandaşları kayıt sitesi üzerinde başvuru yapabilir “ ifadelerini kullandı.

Bu yılki Hac şartları, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olması, son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olması olarak açıklanırken, kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahrem) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmaları için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran’da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

İHA

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hac Suudi Arabistan

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