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Uyumadan önce bunu yapmıyorsanız siz de risk altında olabilirsiniz! Cildinizin mahvolmaması için...

10.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle cilt kusurlarını kapatmak amacıyla uygulanan makyaj, daha pürüzsüz ve çekici bir görünüm kazanmamıza yardımcı olur. Birçoğumuz için günlük bir rutin haline gelen makyajın temizliği oldukça önemli bir konu. Cilt yüzeyinden temizlenmeyen makyaj kalıntılarının sağlığımız üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunur. Peki, makyajı temizlemeden yatmak cildimizi nasıl etkiler?

Uyumadan önce bunu yapmıyorsanız siz de risk altında olabilirsiniz! Cildinizin mahvolmaması için...

Makyajda rimel, ruj, allık, fondöten, göz kalemi ve göz farı gibi farklı ürünlerin kullanılması ve bu ürünlerin cilt yüzeyi ile uzun süreli teması, birçok sağlık sorununun oluşmasına zemin hazırlar. Bu yazımızda, makyajı temizlemeden yatmanın cildimizi nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla sizler için açıkladık.

ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUR

Makyajla uyumanın en büyük etkisi, cildin daha hızlı yaşlanmasına sebep olması. Ciltten arındırılmayan makyaj, gece boyunca gözeneklerin kapanmasına ve cildin elastikiyet seviyesini kaybetmesine sebep olur. Elastikiyetini kaybeden cilt yüzeyinde ise kırışıklık ve sarkmalar meydana gelerek zamanla yorgun bir görünüm oluşur.

CİLDİN PUL PUL DÖKÜLMESİNE SEBEP OLUR

Gözeneklerin nefes almasını engelleyen makyaj, cildin kurumasına ve zaman içerisinde derinin pul pul dökülmesine sebep olur. Makyaj kalıntılarının, gece kendini yenileyen cildin yorulması ve nem seviyesini kaybetmesi konusunda da olumsuz etkileri bulunur. Makyajı temizlememek, cildin kuruyarak dökülmesine sebep olacağı gibi bölgesel yağlanmanın artmasına da zemin hazırlar.

GÖZENEKLERİ TIKIYOR

Makyaj, detaylı temizlenmediği takdirde gözenekler içerisinde kuruyarak bakteri oluşumunu hızlandırıyor. Tıkalı gözenekler ise ciltte sivilce, akne ve siyah nokta gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu noktada, kusurları kapatmak için tercih ettiğimiz makyaj temizlenmediğinde, önemli cilt kusurlarının oluşumuna zemin hazırlıyor.

KİRPİKLERİN ZAYIFLAYARAK DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR

Göz makyajının doğru ürün ve doğru yöntemlerle temizlenmemesi, cildin en hassas noktası olan göz çevresinin zarar görmesine neden olur. Göz için kullanılan ürünler yoğun pigmentli olması sebebiyle kızarıklık ve tahrişlere sebep olur. Ayrıca detaylı bir şekilde temizlenmeyen göz çevresinde çeşitli enfeksiyonlar meydana gelebileceği gibi kirpiklerin zayıflayarak dökülmesi de kaçınılmaz bir sonuç olabilir.

DONUK BİR GÖRÜNÜM OLUŞUR

Işıl ışıl ve taze bir görünüm sunan sağlıklı cilt, yoğun ve uzun süreli makyaja maruz kaldığında parlaklığını kaybeder. Özellikle uyku boyunca cildi kaplayan makyaj; ciltte donuk, mat, kuru ve sağlıksız bir görüntüye sebep olabilir. Bu nedenle ne kadar yorgun olursanız olun, makyajınızı temizlemeden yatmamaya özen gösterin.

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