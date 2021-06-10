Uyumadan önce bunu yapmıyorsanız siz de risk altında olabilirsiniz! Cildinizin mahvolmaması için...

Makyajda rimel, ruj, allık, fondöten, göz kalemi ve göz farı gibi farklı ürünlerin kullanılması ve bu ürünlerin cilt yüzeyi ile uzun süreli teması, birçok sağlık sorununun oluşmasına zemin hazırlar. Bu yazımızda, makyajı temizlemeden yatmanın cildimizi nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla sizler için açıkladık.

ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUR

Makyajla uyumanın en büyük etkisi, cildin daha hızlı yaşlanmasına sebep olması. Ciltten arındırılmayan makyaj, gece boyunca gözeneklerin kapanmasına ve cildin elastikiyet seviyesini kaybetmesine sebep olur. Elastikiyetini kaybeden cilt yüzeyinde ise kırışıklık ve sarkmalar meydana gelerek zamanla yorgun bir görünüm oluşur.

CİLDİN PUL PUL DÖKÜLMESİNE SEBEP OLUR

Gözeneklerin nefes almasını engelleyen makyaj, cildin kurumasına ve zaman içerisinde derinin pul pul dökülmesine sebep olur. Makyaj kalıntılarının, gece kendini yenileyen cildin yorulması ve nem seviyesini kaybetmesi konusunda da olumsuz etkileri bulunur. Makyajı temizlememek, cildin kuruyarak dökülmesine sebep olacağı gibi bölgesel yağlanmanın artmasına da zemin hazırlar.