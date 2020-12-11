Uyurgezer olan 3 yaşındaki kız -15 derecelik koridora çıkınca donarak öldü

Ancak trajedinin yaşandığı 4 Aralık gecesi, kimse Angelina’nın yataktan kalktığını fark edemedi. Annesi, Angelina’nın uykusunda ısıtması olmayan koridora çıktığına ve geri dönemediğine inanıyor.

Ebeveynlerinin açıklamalarına göre Angelina uyurgezerlik eğilimi gösteriyordu ve aile sık sık küçük kızı yatağına götürmek zorunda kalıyordu.

Trajediden önceki gece aile 1 yaşına giren küçük kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Anne Svetlana bölge polisine “Angelina’yı yatırdım ve gece yarısından önce uyuyakaldı. Eşimle biraz televizyon izledik ve sonra yatağa gittik. Uyandığımızda Angelina’yı yatağında bulamadık. Koridora baktığımızda yerde yattığını gördük” dedi.

Rusya ’nın Satka kentinde yaşayan 3 yaşındaki Angelina, 23 yaşındaki annesi Svetlana Kuleshova tarafından yatağında olup olmadığı kontrol edilince öldüğü anlaşıldı.

Angelina, annesi tarafından trajik bir şekilde ölü bulundu.

Uyurgezer küçük kız, ısıtma olmadığı için sıcaklığı -15 dereceye düşen evin koridorunda donarak öldü.

Svetlana “Angelina uyurgezerdi. Koridora çıktı ve geri dönemedi. Büyük olasılıkla karanlıkta kapının kolunu bulamadı ve içeri giremedi” dedi.

Ebeveynlerinin açıklamalarına göre Angelina’nın uyurgezerlik eğilimi vardı.

Angelina’nın annesi sabah kızını kontrol etmeye gittiğinde yatakta olmadığını gördü.

Anne, kendisinin ve eşinin o gece herhangi bir ses duymadığını söyledi. İhmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçuyla hakkında dava açılan anne, suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezası alacak.

Bölge emniyetinden görevli Mikhail Krokhin “Soruşturma sonucu çocuğun kendi başına evin kapalı alanından çıktığı tespit edildi. Çocuk koridora çıktığında hipotermi gerçirerek öldü” dedi.

Angelina’nın donarak öldüğü söylendi.

Raporlara göre küçük kızın hayatını kaybettiği koridorun ısısı -15 dereceydi. Ailenin küçük kızı da sosyal servis tarafından anneden alınarak soruşturma bitene kadar yetimhanede kalacak.

Savcılık, Svetlana’nın ifadesinin doğruluğundan emin olmak için bir psikolog eşliğinde anne ile görüşüleceğini belirtti.



