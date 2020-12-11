HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyurgezer olan 3 yaşındaki kız -15 derecelik koridora çıkınca donarak öldü

Uyurgezer olan 3 yaşındaki kız -15 derecelik koridora çıkınca donarak öldü

11.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyurgezer olan 3 yaşındaki kız -15 derecelik koridora çıkınca donarak öldü

3 yaşındaki Angelina, anne Svetlana Kuleshova tarafından bir sabah ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Uyurgezer küçük kız, ısıtma olmadığı için sıcaklığı -15 dereceye düşen evin koridorunda donarak öldü.

Angelina, annesi tarafından trajik bir şekilde ölü bulundu.

Rusya’nın Satka kentinde yaşayan 3 yaşındaki Angelina, 23 yaşındaki annesi Svetlana Kuleshova tarafından yatağında olup olmadığı kontrol edilince öldüğü anlaşıldı.

Trajediden önceki gece aile 1 yaşına giren küçük kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Anne Svetlana bölge polisine “Angelina’yı yatırdım ve gece yarısından önce uyuyakaldı. Eşimle biraz televizyon izledik ve sonra yatağa gittik. Uyandığımızda Angelina’yı yatağında bulamadık. Koridora baktığımızda yerde yattığını gördük” dedi.

Angelina, annesi Svetlana Kuleshova ile birlikte.

2

Ebeveynlerinin açıklamalarına göre Angelina uyurgezerlik eğilimi gösteriyordu ve aile sık sık küçük kızı yatağına götürmek zorunda kalıyordu.

Ancak trajedinin yaşandığı 4 Aralık gecesi, kimse Angelina’nın yataktan kalktığını fark edemedi. Annesi, Angelina’nın uykusunda ısıtması olmayan koridora çıktığına ve geri dönemediğine inanıyor.

Svetlana “Angelina uyurgezerdi. Koridora çıktı ve geri dönemedi. Büyük olasılıkla karanlıkta kapının kolunu bulamadı ve içeri giremedi” dedi.

Ebeveynlerinin açıklamalarına göre Angelina’nın uyurgezerlik eğilimi vardı.

3

Angelina’nın annesi sabah kızını kontrol etmeye gittiğinde yatakta olmadığını gördü.

4

Anne, kendisinin ve eşinin o gece herhangi bir ses duymadığını söyledi. İhmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçuyla hakkında dava açılan anne, suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezası alacak.

Bölge emniyetinden görevli Mikhail Krokhin “Soruşturma sonucu çocuğun kendi başına evin kapalı alanından çıktığı tespit edildi. Çocuk koridora çıktığında hipotermi gerçirerek öldü” dedi.

Angelina’nın donarak öldüğü söylendi.

5

Raporlara göre küçük kızın hayatını kaybettiği koridorun ısısı -15 dereceydi. Ailenin küçük kızı da sosyal servis tarafından anneden alınarak soruşturma bitene kadar yetimhanede kalacak.

Savcılık, Svetlana’nın ifadesinin doğruluğundan emin olmak için bir psikolog eşliğinde anne ile görüşüleceğini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Bozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyorBozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyor
ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis

İğrenç olay! Telefonundan cinsel istismar görüntüleri çıktı

Koronavirüs öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı

Koronadan kaçan soluğu orada aldı! Nüfusu 10 katına çıktı

3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

Satmaya çalışırken yakalandı! Değeri 3 milyon lira

Bozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyor

Bozkırın ortasında vaha! Gören hayran kalıyor

Koronavirüse yakalandığı için intihar ettiği iddia edilmişti! Şoke eden detay

İntihar ettiği iddia edilmişti! Şoke eden detay ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Okunan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.