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Uyuşturucu alışverişinde kavga çıktı, depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı

21.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde, iddialara göre uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada silah zoruyla depoya kapatıldıkları öne sürülen 3 kişi için polis operasyon düzenledi.

Uyuşturucu alışverişinde kavga çıktı, depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı

İzmir’in Bergama ilçesinde, iddialara göre uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada silah zoruyla depoya kapatıldıkları öne sürülen 3 kişi için polis operasyon düzenledi. Bölgeye giden polis ekibine ateş açılırken, 3 kişi operasyonla kurtarıldı.
Olay, Bergama’da yaşandı. Taksi sürücüsü S.K, Bergama ilçesine yolcu götürdü. Bir müddet sonra ise taksi şoförünün ailesi S.K’dan haber alamadı. Bunun üzerine yakınları, merak ederek polise başvurdu.
Ekipler, hemen bir çalışma başlattı. Taksi, ilçeye bağlı Atmaca Mahallesi’nde kapıları açık şekilde bulundu. Polisler, hemen bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik incelemeye aldı. Bergama polisi incelemelerde, S.K’nın bir depo çevresinde görüldüğünü belirledi ve ekipler hemen o bölgeye doğru hareket etti.

Polise ateş açtılar
Bölgeye giden polis ekiplerine, şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Operasyon başlatan ekipler, baskında F.T, H.P, D.T, M.K, K.T. ve F.D’yi yakaladı. Depoya kapatıldığı belirlenen sürücü S.K, M.K. ve K.D’yi ise kurtarıldı.
Ekipler, kurtarılan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan aramalarda; 100 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, tabanca, pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Gidenler uyuşturucu satıcısı çıktı: Anlaşmazlık sonrası depoya kapattılar
Öte yandan olayla ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. Taksiyle İzmir’den Bergama’ya gidenlerin uyuşturucu satıcısı oldukları, getirdikleri sentetik uyuşturucuya limon tuzu karıştırıldığını öne süren alıcılarla aralarında tartışma yaşandığı ve daha sonrada silah zoruyla söz konusu depoya kapatıldıkları ileri sürüldü.
Şahısların işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu alışverişinde kavga çıktı, depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı

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