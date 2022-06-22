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Uyuşturucu baskınında ilginç anlar! Polisleri oyaladı, nedeni sonradan anlaşıldı

22.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ilginç anlar yaşandı. Baskın yapılan evlerden birinde şüpheli Savaş T.'nin (28) eşi D.T. (24), kapıyı çalan polislere, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim belki de teröristsiniz" dedi. Genç kadının polisleri oyalayıp kapıyı açmamasının nedeni ise daha sonradan anlaşıldı.

Uyuşturucu baskınında ilginç anlar! Polisleri oyaladı, nedeni sonradan anlaşıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimiyle sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda ise 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

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POLİSLERİ OYALAYIP KAPIYI AÇMADI, NEDENİ SONRADAN ANLAŞILDI

Operasyon kapsamında şüpheli Savaş T.'nin, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine baskın yapan polis, kapının açılmaması üzerine duvardan atlayıp, bahçeye girdi. Savaş T.'nin eşi D.T. de 2 katlı evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını manivelayla açıp, içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıda kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış bulundu.

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Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firariyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Adana
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