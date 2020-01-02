HABER
  4. Uyuşturucu hap kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltı

Uyuşturucu hap kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda uyuşturucu hap kullandıktan sonra hayatını kaybeden gence uyuşturucu temin eden arkadaşı ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrah O'nun (27) yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokağı'nda ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ölen gencin arkadaşlarının bilgisine başvuran polis ekipleri, "Emrah O'nun ölmeden önce 3-4 uyuşturucu hap içtiği" şeklindeki ifadeler üzerine, uyuşturucu maddeyi temin eden şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü.

Tespitler doğrultusunda, Emrah O'ya uyuşturucu maddeyi temin eden arkadaşı Emrah D. (27) ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Şeyhmus Ç. (21) yakalandı.

"Ölüme sebebiyet vermek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, satmak, almak ve temin etmek" suçlamaları yöneltilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araştırma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, maktul Emrah O'nun iş yerine şüpheli Emrah D'nin geldiği ve uyuşturucu maddeyi satın almak için cep telefonundan şüpheli Şeyhmus Ç. ile görüntülü konuştuğu anların bulunduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptıÖnce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı
Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandıRögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şüpheli ölüm uyuşturcu hap Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.