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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

Antalya’da üzerinde 94 gram metamfetamin ve 10 gram skunk ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan B.Y., yapılan takip neticesinde otomobili ile Gündoğdu Mahallesi’nde yakalandı.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya’da üzerinde 94 gram metamfetamin ve 10 gram skunk ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan B.Y., yapılan takip neticesinde otomobili ile Gündoğdu Mahallesi’nde yakalandı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 94 gram metamfetamin maddesi, 10 gram skunk, 2 adet tabanca, tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 85 TL ve 5 euro ele geçirildi. Şüpheli B.Y., uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ve ‘silah kaçakçılığı’ suçlarından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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