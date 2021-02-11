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Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk etmişler

11.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk etmişler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan ve arkadaşının dairesinde girdiği uyuşturucu koması sonrasında ölü bulunan 31 yaşındaki Semih Toka ile M.M.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan ve arkadaşının dairesinde girdiği uyuşturucu koması sonrasında ölü bulunan 31 yaşındaki Semih Toka ile M.M. isimli bir kadının daha şüpheli ölümünde ihmali olduğu düşünülen 5 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesinde yaklaşık 4 ay önce kendisinden birkaç gün haber alınamayan 31 yaşındaki Semih Toka, arkadaşının dairesinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm ile ilgili yapılan incelemelerde Toka’nın uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı gece uyuşturucu komasına giren M.M. isimli kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri şüpheli ölümler ile ilgili gerçekleştirdikleri araştırmalarını tamamladı.
Ekipler uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybeden Semih Toka ve M.M. isimli kadının şüpheli ölümünde ihmali olduğu düşünülen; ‘Uyuşturucu komasına giren kişiye yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’, ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’, ‘Yasak Silah Mühimmat ve Uyuşturucu Bulundurmak’ suçlamalar ile N.E., S.E., O.E.Ş., S.Ç. ve İ.Y. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik şahısların ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 275 adet AK-47 tüfekte kullanıldığı belirlenen mermi, 600 adet 9mm mermi, 43 adet 9.65 mm mermi, 100 gram esrar maddesi, folyoya sarılı metamfetamin maddesi, 1 adet paintball tabancası, hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen 8 adet televizyon ele geçirildi.
Olayda şüpheli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıslar, Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Uyuşturucu komasına giren arkadaşlarını ölüme terk etmişler

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