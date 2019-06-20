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Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Ahmet Y.'ye hapları sattığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Akhan Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Ahmet Y., dün saat 06.00 sıralarında, yol kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, komada olduğunu belirlediği Ahmet Y.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiye göre, Ahmet Y., çok sayıda uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Uyuşturucu hapları Ahmet Y.'ye sattığı belirlenen İ.A., G.K. ve O.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda; 89 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandıUyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandıUyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandıUyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

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