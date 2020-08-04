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Uyuşturucu kuryesi kedi, Sri Lanka’da tutulduğu hücreden kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kurye olarak kullanılan kedi boynuna bağlı olarak eroin ve SIM kartlarla bulunduktan sonra Sri Lanka’da hücreye kondu. Ancak kedi tutulduğu hücreden kaçtı.

Uyuşturucu kuryesi kedi, Sri Lanka’da tutulduğu hücreden kaçtı

Cumartesi günü Sri Lanka başkenti Kolombo’da yetkililer tarafından kurye olarak kullanıldığı fark edilen hayvan göz altına alındı.

Uyuşturucu kuryesi kedi, Sri Lanka’daki bir hapishaneden kaçtı
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Kedi, iki gram eroin, iki SIM kart ve boynunda bir hafıza kartı ile bulundu
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Fotoğraflarda bir yetkili tarafından tutulurken görülen kedinin boynunda gözle görülür şekilde tutturulmış plastik bir torba bulunuyor. Kedinin boynuna takılı olan plastik torba içinde iki gram eroin, iki SIM kart ve bir hafıza kartı bulundu. Bir hücreye konan kedi, kaçmayı başardı.

Gardiyanların yiyecek vermek için hücreyi açtığı sırada kedinin kaçtığı söyleniyor. Gelen haberlere göre son haftalarda uyuşturucu, cep telefonu, telefon şarjı gibi kısıtlanmış eşyaların sayısında artış görülüyor.

Yetkililer ise kedinin Temmuz ayında öldüğü düşünülen suç patronu Angoda Lokka ile ilişkiki bir kartel tarafından eğitildiğinden şüpheleniyor.

Daily Beast’in haberine göre, hücreye konan kedinin uyuşturucunun kaynağının tespit edilmesinde kullanılması planlanıyordu, ancak kaçtığı için artık takip edilemeyecek.
Geçtiğimiz hafta yetkililer Kolombo’da Lokka’ya bağlı bir çiftlikte arama başlatmıştı. Baskın sonucu bir havalı tüfek, kurşun ve geçmişte uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı bilinen bir kartal ele geçirildi.

Ayrıca Mart ayında denizde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu baskını da gerçekleştirildi. Sri Lanka donanması, Kolombo yakınlarındaki sahilde iki yabancı trol teknesi ele geçirdi ve gemide 400 kg eroin ile 100 kg kristal meth bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 33 milyon dolar olduğu bildirildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda Sri Lanka’ya gelen rotanın belirlenebilmesi için gemilerin GPS verileri kullandığı belirlendi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçıları için ada ülkesinin bir geçiş noktası olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Kaçan kedi hakkında ise yetkililer, kediyi aramayacaklarını belirtti
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