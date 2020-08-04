Uyuşturucu kuryesi kedi, Sri Lanka’da tutulduğu hücreden kaçtı

Cumartesi günü Sri Lanka başkenti Kolombo’da yetkililer tarafından kurye olarak kullanıldığı fark edilen hayvan göz altına alındı.

Uyuşturucu kuryesi kedi, Sri Lanka’daki bir hapishaneden kaçtı



Kedi, iki gram eroin, iki SIM kart ve boynunda bir hafıza kartı ile bulundu



Fotoğraflarda bir yetkili tarafından tutulurken görülen kedinin boynunda gözle görülür şekilde tutturulmış plastik bir torba bulunuyor. Kedinin boynuna takılı olan plastik torba içinde iki gram eroin, iki SIM kart ve bir hafıza kartı bulundu. Bir hücreye konan kedi, kaçmayı başardı.

Gardiyanların yiyecek vermek için hücreyi açtığı sırada kedinin kaçtığı söyleniyor. Gelen haberlere göre son haftalarda uyuşturucu, cep telefonu, telefon şarjı gibi kısıtlanmış eşyaların sayısında artış görülüyor.

Yetkililer ise kedinin Temmuz ayında öldüğü düşünülen suç patronu Angoda Lokka ile ilişkiki bir kartel tarafından eğitildiğinden şüpheleniyor.

Daily Beast’in haberine göre, hücreye konan kedinin uyuşturucunun kaynağının tespit edilmesinde kullanılması planlanıyordu, ancak kaçtığı için artık takip edilemeyecek.

Geçtiğimiz hafta yetkililer Kolombo’da Lokka’ya bağlı bir çiftlikte arama başlatmıştı. Baskın sonucu bir havalı tüfek, kurşun ve geçmişte uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı bilinen bir kartal ele geçirildi.