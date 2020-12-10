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Uyuşturucu madde satışı yapılan gazinoya baskın

10.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu madde satışı yapılan gazinoya baskın

Afyonkarahisar’da bir gazinoya baskın düzenleyen emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Sinanpaşa ilçesi Antalya yolu üzerinde bulunan bir gazinoda arama yapıldı.

Afyonkarahisar’da bir gazinoya baskın düzenleyen emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Sinanpaşa ilçesi Antalya yolu üzerinde bulunan bir gazinoda arama yapıldı. Yapıla aramalarda; 500 gram esrar maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 6 gram toz esrar maddesi, 4 adet metamfetamin madde kullanımına yarayan aparat, 5 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 25 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet esrar ve tütün karışımı sigara ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 3 şüpheli şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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