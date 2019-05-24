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Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik istihbaratlar üzerine çalışma başlatıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik istihbaratlar üzerine çalışma başlatıldı. Ayvalık’ın Altınova mahallesinde T.Ç’nin evinde uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Şühpelinin evinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu ve 12 kök kenevis bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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