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Uyuşturucu operasyonunda adı var! Şüpheli, 74 yaşında ve cihaza bağlı çıktı

06.07.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan baskın düzenlenen adreslerden birindeki şüpheli şahıs, 74 yaşında ve solunum cihazına bağlı çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda adı var! Şüpheli, 74 yaşında ve cihaza bağlı çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.

Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.

Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B’nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul
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