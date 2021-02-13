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  4. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

13.02.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte narkotik polisi tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli Manisa ve Hatay’da önceden belirlenen adreslere narkotik polisi eş zamanlı baskın düzenledi.

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte narkotik polisi tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli Manisa ve Hatay’da önceden belirlenen adreslere narkotik polisi eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 4’ü Afyonkarahisar’da, Manisa ve Hatay’da 1’er kişi olmak üzere toplam 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y., S.Ö., H.İ.Ç. ile M.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.S. ile M.A.B., isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

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