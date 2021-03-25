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Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı

25.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.Kdz.

Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde satıcısı olan ve “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotim ekibi tarafından takibe alınan G.D.,K.A.,F.K. ve E.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılırken, yapılan arama sonucu yaklaşık 145 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 109 adet Sentetik ecza ele geçirildi.

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