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Uyuşturucu satıcıları 'fotokapan'la yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen G.C. ve A.C. ile çiftle bağlantılı olduğu A.C., 'fotokapan'la yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C. ve A.C. tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcıları 'fotokapan'la yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dini nikahlı olduğu ileri sürülen G.C. ve K.C. çiftinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine, ekipler 10 Eylül'de Hamidiye Mahallesi ile Ayazören Mahallesi arasındaki ormanlık araziye fotokapan yerleştirdi. Yaklaşık 16 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından fotokapanın hareket tespit etmesi üzerine, jandarma harekete geçti. Operasyon kapsamında, bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, G.C. ile eşi K.C.'yi yakaladı. Ekipler, iki şüphelinin, ellerindeki siyah poşet içerisinde bir kilo 200 gram kubar esrar ile fotokapan kurulan arazide boyları 1 buçuk metre ile 2 metre arasında değişen 280 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kula Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kenevir bitkisinden 3 numune alınarak diğer 277 kök kenevir yakılıp, imha edildi. G.C. ile eşi K.C., ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Fotokapan sayesinde yakalanan şüpheliler, ifadelerinde Köprübaşı ilçesinde bulunan A.C. ile bağlantılı olduklarını söyledi. Bu gelişme üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı ilçesinde bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda çiftle bağlantılı olduğu ileri sürülen A.C., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.C. ile A.C., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan' tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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