Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 9 sanıktan 5’ine, 12 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz olarak yargılanan Aydın T. (38), Fadime D. (21), Soner T., (27) ve Yıldırım T. için beraat kararı verirken, tutuklu yargılanan Fikret D. (51), Kenan D. (25), Yeliz T.’ye (29) ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Nazlı T.’ye (19) 12 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tutuklu yargılanan Gökhan T.’ye (27) ise 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

